Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir seferberlik başlatıyoruz" diyerek duyurdu!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. Bugün yeni bir seferberlik başlatılacağını duyuran Erdoğan, "81 il 922 ilçedeki vatandaşlarımızın katılımıyla fidan dikme rekorunu da bugün kıracağız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 14:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Sıfır emisyon ve yeşil kalınma yolundaki gerekli adımları atıyoruz. 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi. Türkiye 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor. 2025 yılında dünyada 4. sıraya yükseldik. Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanında yerimizi bir basamak artırarak üçüncü sıraya çıktık.

"VATANDAŞLARIMIZ CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ"

Orman yangınlarına karşı Orman Genel Müdürlüğümüz, yangın gönüllülerimiz ve kalbi yeşil vatan için atan kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız canla başla mücadele etti. Ne yazık ki bu mücadele sırasında bu yaz mevsiminde olmak üzere 160 kahraman orman şehidimizi toprağa verdik.

"BUGÜN YENİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ"

Onların emanetlerine ve mücadelelerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir seferberlik başlatıyoruz. 81 il 922 ilçedeki vatandaşlarımızın katılımıyla fidan dikme rekorunu da bugün kıracağız. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son 3 seçimi bilen anket şirketi sonuçları paylaştı! Birinci parti 7 puan fark attı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den süreci eleştirenlere zor soru: 'Terör bitsin mi bitmesin mi'
ETİKETLER
#orman yangınları
#Ormanlar
#Ağaçlandırma
#Küresel ısınma
#Vatandaş Katılımı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.