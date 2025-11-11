Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir seferberlik başlatıyoruz" diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Sıfır emisyon ve yeşil kalınma yolundaki gerekli adımları atıyoruz. 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi. Türkiye 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor. 2025 yılında dünyada 4. sıraya yükseldik. Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanında yerimizi bir basamak artırarak üçüncü sıraya çıktık.

"VATANDAŞLARIMIZ CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ"

Orman yangınlarına karşı Orman Genel Müdürlüğümüz, yangın gönüllülerimiz ve kalbi yeşil vatan için atan kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız canla başla mücadele etti. Ne yazık ki bu mücadele sırasında bu yaz mevsiminde olmak üzere 160 kahraman orman şehidimizi toprağa verdik.

"BUGÜN YENİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ"

Onların emanetlerine ve mücadelelerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir seferberlik başlatıyoruz. 81 il 922 ilçedeki vatandaşlarımızın katılımıyla fidan dikme rekorunu da bugün kıracağız. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla"