Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik sözlerinin ardından 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.

"CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALAN YAKIŞIKSIZ İFADELERİ VE MESNETSİZ İTHAMLAR"

Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

https://x.com/hsynaydn/status/1955952594884423929