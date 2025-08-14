Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelik sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 14:34

, Genel Başkanı 'in kendisine yönelik sözlerinin ardından 1 milyon TL'lik açtı. Gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

"CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALAN YAKIŞIKSIZ İFADELERİ VE MESNETSİZ İTHAMLAR"

Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

https://x.com/hsynaydn/status/1955952594884423929

