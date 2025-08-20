Eyüp Kahveci, 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap verdi

Siyaset gündemi; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasıyla hareketlendi. Çerçioğlu'nun istifasının ardından CHP’de büyük bir şok yaşanırken yeni istifaların yaşanacağına dair iddialar da hemen peşine geldi.

CHP'den İstifa edip AK Parti'ye geçeceği söylenen kişilerin arasında Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de vardı... Kahveci hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"HABERLER VE SÖYLENTİLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

Eyüp Kahveci paylaşımında şunları söyledi:

"Haberler ve söylentiler tamamen asılsızdır. Kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına açıklık getirmek amacıyla, şeffaflık ilkemizden taviz vermeden net bir şekilde gerekli izahatı yaptık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz"

https://x.com/eyupkahveci/status/1957836652899864818

MUSTAFA BOZBEY DE İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de AK Parti'ye geçecek iddialarına cevap verimmişti. İddiaları yalanlayan Bozbey, "Haberleri duyduğumda gülüp geçtim. Biz ekibimizle, kurumlarımızla görevimizin başındayız" ifadelerini kullanmıştı.