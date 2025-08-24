Makine ve Kimya Endüstrisi eski Başkanı İsmet Sayhan’a casusluk gözaltısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldüğü belirtildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DETAYI

Şüphelinin, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayalı olarak çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast hazırlığı' iddiası ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Yarın sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmesi beklenen Sayhan ile ilgili suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından işlem gördüğü aktarılırken, zanlının ev ve işyerindeki aramalarda "delil" niteliğinde belge ve doküman ele geçirildiği öne sürüldü.