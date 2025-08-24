Menü Kapat
Politika
Politika
Editor
 Merve Yaz

Makine ve Kimya Endüstrisi eski Başkanı İsmet Sayhan’a casusluk gözaltısı

Son dakika haberi: Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alındı. Sayhan’ın evinde ve ofisinde arama yapıldı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 16:37

’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldüğü belirtildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DETAYI

Şüphelinin, ve iddialarına dayalı olarak çok sayıda 'li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan 'itirafçı' 'a yönelik ' hazırlığı' iddiası ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Yarın sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmesi beklenen Sayhan ile ilgili suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından işlem gördüğü aktarılırken, zanlının ev ve işyerindeki aramalarda "delil" niteliğinde belge ve doküman ele geçirildiği öne sürüldü.

