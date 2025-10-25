Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Meral Akşener sessizliğini bozdu! 'Siyasette yokum' deyip, inzivaya çekilmişti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden genel başkanlığa aday olmayan İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, uzun süredir ortalarda gözükmüyordu. Siyasetten elini eteğini çeken Akşener, İYİ Parti'nin 8. yaşını tebrik etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 13:52

Uzun süredir sessizliğini koruyan eski Genel Başkanı , partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir. Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü...

Meral Akşener sessizliğini bozdu! 'Siyasette yokum' deyip, inzivaya çekilmişti

'ENGELLERİ AŞA AŞA'

Tam 8 yıl önce bir çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum.

Meral Akşener sessizliğini bozdu! 'Siyasette yokum' deyip, inzivaya çekilmişti

Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum. İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum."

https://x.com/meral_aksener/status/1982005696397742578

'ARTIK BIKTIM, SİYASETTE YOKUM' DEMİŞTİ

Akşener, geçtiğmiz aylarda Mehmetçik Vakfı'na ait olan İstanbul Marmara Otoyolu üzerindeki benzin istasyonu ve dükkanların olduğu işletmeyi İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak’ın almak istediği ve kendisinin referansıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu talebi ilettiği iddiasını yalanladığı iddia edilmişti.

Meral Akşener sessizliğini bozdu! 'Siyasette yokum' deyip, inzivaya çekilmişti

Akşener'in "Kesinlikle yalan… Bakın yanlış bilgi demiyorum, kesinlikle yalan. Güzel kardeşim ben artık bıktım, ben evimdeyim siyasetin hiçbir alanında yokum. Ben tüm siyasi genel başkanlarla karşılaşırsak sadece selamlaşan biriyim ötesinde herhangi bir görüşmem yoktur" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Siyaset gündemini karıştıran kulis! Akşener'den Mansur Yavaş'a bomba adaylık teklifi iddiası
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'masayı terk et' çağrısına cevap
ETİKETLER
#iyi parti
#meral akşener
#Siyaseti
#8. Yıl Dönümü
#Türk Demokrasisi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.