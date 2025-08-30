Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

MHP lideri Bahçeli ve CHP'li vekil arasında çok konuşulan diyalog! 'Meclis sizinle güzel'

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün Gazze için olağanüstü toplandı. Önemli mesajların verildiği toplantıda, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ilgi yoğundu. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya kuliste oturan Bahçeli’nin yanına giderek sohbet etti, fotoğraf çektirdi. 'Meclis sizinle güzel' diyen Kaya, MHP lideriyle tanışıklığının nereden geldiğini anlattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MHP lideri Bahçeli ve CHP'li vekil arasında çok konuşulan diyalog! 'Meclis sizinle güzel'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 10:04

, gündemiyle dün bir toplantı gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikasına ilişkin Meclis'i bilgilendirdi.

DEVLET BAHÇELİ DE MECLİS'TEYDİ

Meclis'e toplantıya katılmak üzere Genel Devlet de geldi. Bahçeli, konuşmaları boynunda ’i temsil eden ve Türk bayrağı bulunan atkıyla takip etti. Birleşime ara verildiği sırada Bahçeli, yanında partililerle kulise geçti.

MHP lideri Bahçeli ve CHP'li vekil arasında çok konuşulan diyalog! 'Meclis sizinle güzel'

"MECLİS SİZİNLE GÜZEL"

Bahçeli kuliste otururken, CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile CHP’li Nurhayat Altaca Kayış, yanına giderek selamlaştı.

Bahçeli’ye “Meclis sizinle güzel” diyen Asu Kaya, “Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse eğer sağlıklıdır, afiyettedir demektir. Sizi kurabiyeleri yiyor görünce bundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istedim.” diye konuştu. Bahçeli de ''Sağ olun. Bir fotoğraf çektirelim.'' dedi.

MHP lideri Bahçeli ve CHP'li vekil arasında çok konuşulan diyalog! 'Meclis sizinle güzel'

"BABAMIZLA TANIŞIKLIĞI, KONUŞUKLUĞU VAR"

''Memnuniyetle'' karşılığını veren Asu Kaya, “Tanışıklık nereden dediler, dedim ki Osmaniye Milletvekiliyiz ama aynı zamanda büyükbabam tarafından, merhum babamızla tanışıklığı, komşuluğu var, onu ifade ettim.'' dedi.

MHP lideri Bahçeli ve CHP'li vekil arasında çok konuşulan diyalog! 'Meclis sizinle güzel'

VEKİLLER SIRAYA GİRDİ

Bunun üzerine ''Hürmet duyduğumuz bir ailedir.'' diyen Bahçeli'ye, Asu Kaya teşekkür ederek, “Ben de hürmet duyuyorum.” ifadesini kullandı. Asu Kaya, Bahçeli ile fotoğraf çektirdikten sonra ayrıldı.

Asu Kaya’nın ardından MHP’li vekiller, sıraya girerek Bahçeli ile fotoğraf çektirdi.

Bahçeli, Genel Kurul Salonu’na girerken karşılaştığı Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle de selamlaşarak sohbet etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze Tezkeresi nedir, neler içeriyor? TBMM’de kabul edildi
ABD lideri Trump, Gazze'yi tamamen işgali desteklemiyor fakat Hamas'ı da istemiyor!
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#türkiye büyük millet meclisi
#filistin
#mhp
#bahçeli
#Asu Kaya
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.