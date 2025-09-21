Mustafa Destici Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu silahı açıkladı: Caydırıcılık için şart

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İl Başkanları ve İl İcra Kurulları İstişare Toplantısı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda konuşan Destici, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı İslam dünyasının sessiz kalmasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

İsrail'in bu saldırıları yapmasının tek başına mümkün olmadığını aktaran Destici, "Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa gibi ülkelerin İsrail'e verdiği destek, İsrail'i bu kadar şımartmış, bu kadar saldırgan hale getirmiştir. İsrail'in yaptığı bu soykırım cezasız kalırsa, o zaman başka güçlü ülkeler de kendi toprakları içinde yaşayan azınlıklara ya da sınır komşularına, hatta işgal etmek istedikleri ülkelerdeki insanlara bu tür soykırımlar gerçekleştirebilir. İşin kötü olan tarafı da budur" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAHINIZ YOKSA CAYDIRICILIĞINIZ DA YOKTUR"

Son yıllarda savunma sanayiinin başarılarının kıymetli olduğunun altını çizen Destici, "Yeterli midir? Hala yetersizdir. Hala savaş uçağımızın seri üretimine geçmiş durumda değiliz. Hala istediğimiz mesafeye kadar gidebilecek balistik füzelerimiz yok. Nükleer silahımız yok. Nükleer silahınız yoksa caydırıcılığınız da yoktur. Caydırıcılık için nükleer silah şarttır. Yıllarca bu ülkede yurtta sulh, cihanda sulh diyerek maalesef bunları geciktirdiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü emperyalistlerin işine geldiği gibi kullandılar" dedi.