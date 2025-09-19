Nagehan Alçı canlı yayında Özgür Özel’in aklındaki adayı paylaştı!

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gazeteci/Yazar Fuat Uğur, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Gazeteci/Yazar Şamil Tayyar gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

“ÖZEL’İN AKLINDAKİ İSİM YAVAŞ”

Programda konuşan gazeteci Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık için aklındaki ismin Mansur Yavaş olduğunu ancak Yavaş'ın şu anda kendisini geri planda tuttuğunu belirtti. Alçı, bu pasif tavrın Yavaş'ın yıpranmak istememesinden kaynaklanabileceğini öne sürdü. Ancak Alçı, bu durumun Yavaş'ın hem taban hem de tavan tarafından kabul görmeyen bir isim haline gelme riskini beraberinde getirebileceğini vurguladı.

Alçı, "Özgür Özel'in kafasındaki aday Mansur Yavaş. Yavaş ise kendini geride tutuyor. Kendini belki de yıpratmak istemiyor. Sonuçta kendini köşede tutuyor. Taban ve tavan tarafından bu nedenle kabul edilmeyen bir isim haline gelebilir. Alırsa o alır diyerek ancak aday olabilir. Hala bir numarada o olsa da bir süre sonra Yavaş'ı kabul ettirmek güç olabilir." diye konuştu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de, Mansur Yavaş'ın sevenleri tarafından bile pasif kalmasından dolayı eleştirildiğini söyledi. Atik, CHP'nin bir süre sonra yeni adayını konuşmaya başlayacağını ve bu yeni adayın Özgür Özel olabileceğini iddia etti. Ayrıca Atik, Yavaş için en güçlü seçeneğin CHP'nin adayı olmak olduğunu da ekledi.

“SAHNE ALIR”

Gazeteci Şamil Tayyar ise Mansur Yavaş'ın her halükarda siyaset sahnesinde yer alacağını belirterek, Yavaş'ın adaylık sürecinde aktif rol alacağına dair sinyaller verdi. Tayyar, "Mansur Yavaş her halükarda sahne alır." dedi.