Öcalan'dan Terörsüz Türkiye mektubunda dikkat çeken mesajlar! 'Tarihi bir dönüm noktası'

Terörsüz Türkiye yolunda çalışmalar devam ediyor.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu faaliyetlerini sürdürürken Şanlıurfa Emek ve Demokrasi Platformu tarafından dün 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Mitingde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu okundu.

"BARIŞ VE DEMOKRASİNİN YURDU OLACAK"

Öcalan okunan mektubunda, "Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır" denildi.

Okunan mektupta Öcalan şu ifadeleri kullandı:

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

"Barış ve demokratik çözüm çağrımız sıradan bir siyasi hamle değil, stratejik bir adım ve tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu çağrı ile birlikte hem Türkiye'de hem de Ortadoğu genelinde savaşların ve yıkımların yerini, barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır.

Bu yalnızca bir temenni değil, güçlü bir imkan ve ciddi, pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir. Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış özgürlüğün demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın tüm alanlarında vücut olmasıyla mümkündür."

"TOPLUMSAL YAŞAMDA KARŞILIĞINI BULACAK"

"Bu toplumsal dönüşün, haklarımız için sadece bir hak değil, aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir. Halklarımızın mücadelesi ile barış demokrasi ve özgürlük değerleri mutlaka çözülecek toplumsal yaşamda karşılığını bulacaktır. Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır."