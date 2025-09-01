Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Öcalan'dan Terörsüz Türkiye mektubunda dikkat çeken mesajlar! 'Tarihi bir dönüm noktası'

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. PKK silah bıraktı, Meclis'te komisyon kuruldu. Tüm bu gelişmeler devam ederken, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan bir mektup daha geldi. DEM heyeti, İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Geçen hafta Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti, teröristbaşının gönderdiği mektubu okundu. Teröristbaşı Öcalan mektubunda yaşanan sürecin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgularken, herkesin dönemin ciddiyetini kavrayıp barışın ruhuna uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Öcalan'dan Terörsüz Türkiye mektubunda dikkat çeken mesajlar! 'Tarihi bir dönüm noktası'
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 09:34

Terörsüz yolunda çalışmalar devam ediyor.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonu faaliyetlerini sürdürürken Emek ve Demokrasi Platformu tarafından dün 1 Eylül Dünya Günü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Mitingde örgütü elebaşı 'ın mektubu okundu.

Öcalan'dan Terörsüz Türkiye mektubunda dikkat çeken mesajlar! 'Tarihi bir dönüm noktası'

"BARIŞ VE DEMOKRASİNİN YURDU OLACAK"

Öcalan okunan mektubunda, "Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır" denildi.

Miting, Terör Örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunmasıyla başladı.

Okunan mektupta Öcalan şu ifadeleri kullandı:

Öcalan'dan Terörsüz Türkiye mektubunda dikkat çeken mesajlar! 'Tarihi bir dönüm noktası'

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

"Barış ve demokratik çözüm çağrımız sıradan bir siyasi hamle değil, stratejik bir adım ve tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu çağrı ile birlikte hem Türkiye'de hem de Ortadoğu genelinde savaşların ve yıkımların yerini, barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır.

Öcalan'dan Terörsüz Türkiye mektubunda dikkat çeken mesajlar! 'Tarihi bir dönüm noktası'

Bu yalnızca bir temenni değil, güçlü bir imkan ve ciddi, pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir. Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış özgürlüğün demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın tüm alanlarında vücut olmasıyla mümkündür."

Öcalan'dan Terörsüz Türkiye mektubunda dikkat çeken mesajlar! 'Tarihi bir dönüm noktası'

"TOPLUMSAL YAŞAMDA KARŞILIĞINI BULACAK"

"Bu toplumsal dönüşün, haklarımız için sadece bir hak değil, aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir. Halklarımızın mücadelesi ile barış demokrasi ve özgürlük değerleri mutlaka çözülecek toplumsal yaşamda karşılığını bulacaktır. Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: İç ve dış düşmanlıklar tesir alanını iyice kaybedecek
Ankara'da kritik zirve! MGK 4. kez toplandı: Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması! 'Tarihi adımlar atıyoruz'
ETİKETLER
#Türkiye
#pkk
#şanlıurfa
#terör
#barış
#abdullah öcalan
#demokrasi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.