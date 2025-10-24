Özgür Özel 'mutlak butlan' güvencesi mi verdi? Barış Yarkadaş’tan canlı yayında dikkat çeken açıklama!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partiyi yakından ilgilendiren hukuki süreçler hakkındaki iç çevresine verdiği mesajlar TGRT Haber ekranlarında dile getirildi. TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan gazeteci Barış Yarkadaş, Özel’in çevresine yönelik değerlendirmelerini aktardı. Yarkadaş, CHP yönetiminin disiplin mekanizmasını muhaliflere karşı işleterek yanlış yaptığını kaydetti.

CHP’DE BEKLENTİ ERTELEME VEYA RET

CHP Genel Merkezi’ndeki genel beklentileri aktaran TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan ise partinin olumsuz bir karar beklemediğini vurguladı. Sözcan, "CHP olumsuz bir karar beklemiyor. CHP Genel Merkezi'ndeki beklenti ya erteleme kararının çıkması ya da davanın reddedilmesi yönünde. Dava yine ertelenirse Kılıçdaroğlu tavrını yeniden değerlendirebilir." dedi.

YARKADAŞ: CHP KİMSESİNİN BABASININ ŞİRKETİ DEĞİL!

Programda CHP yönetiminin parti içi muhalefete yönelik tavrını sert bir dille eleştiren Barış Yarkadaş, “CHP'den beklediğimiz hemen disiplin mekanizmasını işletmek. Ama ne yaptı? Bizim gibi bu iddialara karşı çıkanları sorgusuz sualsiz partiden attı” ifadelerini kullandı.

Özel’in çevresine 'Mutlak butlan çıkmayacak' dediğini dile getiren Yarkadaş, şöyle konuştu:

“Özgür Özel'in yakın arkadaşı, 'Dava ertelenecek, 6 Kasım'da görülecek' dedi.”