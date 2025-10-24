Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Özgür Özel 'mutlak butlan' güvencesi mi verdi? Barış Yarkadaş’tan canlı yayında dikkat çeken açıklama!

TGRT Haber’de konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, dava hakkında yakın çevresine “Mutlak butlan çıkmayacak” dediğini iddia etti. Bu güvene paralel olarak, CHP Genel Merkezi'nde davanın ya ertelenmesi ya da reddedilmesi yönünde güçlü bir beklenti olduğu belirtildi.

24.10.2025
24.10.2025
Genel Başkanı 'in, partiyi yakından ilgilendiren hukuki süreçler hakkındaki iç çevresine verdiği mesajlar ekranlarında dile getirildi. TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan gazeteci , Özel’in çevresine yönelik değerlendirmelerini aktardı. Yarkadaş, CHP yönetiminin mekanizmasını muhaliflere karşı işleterek yanlış yaptığını kaydetti.

Özgür Özel 'mutlak butlan' güvencesi mi verdi? Barış Yarkadaş’tan canlı yayında dikkat çeken açıklama!

CHP’DE BEKLENTİ ERTELEME VEYA RET

CHP Genel Merkezi’ndeki genel beklentileri aktaran TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan ise partinin olumsuz bir karar beklemediğini vurguladı. Sözcan, "CHP olumsuz bir karar beklemiyor. CHP Genel Merkezi'ndeki beklenti ya erteleme kararının çıkması ya da davanın reddedilmesi yönünde. yine ertelenirse Kılıçdaroğlu tavrını yeniden değerlendirebilir." dedi.

YARKADAŞ: CHP KİMSESİNİN BABASININ ŞİRKETİ DEĞİL!

Programda CHP yönetiminin parti içi muhalefete yönelik tavrını sert bir dille eleştiren Barış Yarkadaş, “CHP'den beklediğimiz hemen disiplin mekanizmasını işletmek. Ama ne yaptı? Bizim gibi bu iddialara karşı çıkanları sorgusuz sualsiz partiden attı” ifadelerini kullandı.

Özel’in çevresine 'Mutlak butlan çıkmayacak' dediğini dile getiren Yarkadaş, şöyle konuştu:

“Özgür Özel'in yakın arkadaşı, 'Dava ertelenecek, 6 Kasım'da görülecek' dedi.”

