Özel kalemin ifadelerinde çarpıcı detay! 'Bir belediye başkanının eşine araç aldık'

Aziz İhsan Aktaş'ın belediyelere rüşvet verdiği soruşturmanın iddianamesinde özellikle Beşiktaş Belediyesi ile ilgili detaylar dikkat çekti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın iddianamede yer alan ifadelerindeki ayrıntılar rüşvetin boyutunu ortaya serdi.

"YEMEK KABI İÇİNDE PARA TAŞIYOR"



TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş, iddianamede Akçadağ'ın 30 milyon TL rüşvet aldıklarını ve bir belediye başkanının eşine araç hediye ettiklerini anlattığını aktardı.

Yarkadaş "Hiçbir şey yok dedikleri kişi polisin takibinde yemek kabı içinde para taşıyor" ifadelerini kullandı. Yarkadaş hala bu iddiaları kimsenin yalanlamamasına da dikkat çekti.