AK Parti'den Özgür Özel hakkında suç duyurusu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AK Parti İl Başkan yardımcılarından birinin gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya “Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim.” dediğini iddia etmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı konuyu yargıya taşıdığını duyurdu. Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan il başkanlığı yetkilileri Özel hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

"ATILAN İFTİRA HAKKINDA HAREKETE GEÇMEDİ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özgür Özel'i gündeme getirdiği iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Özel tarafından hiçbir işlem yapılmaması ardından AK Parti İstanbul Başkanlığı, Özel'in bu iddialarını yargıya taşıdığını duyurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar yazıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, hakkında açılan soruşturma neticesinde görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına, il başkan yardımcılarımıza, mesnetsiz ve asılsız iftira niteliğinde sözler sarf etmiştir.

Özel, yaptığı açıklamada “AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin, Bayrampaşa Belediye Başkanına, “Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim.” dediğini iddia ederek burada bulunan il başkan yardımcımızın şahsına basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur.

Açıkça ifade ediyoruz ki; bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir. İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Özgür Özel’i vakit kaybetmeden bu beyanıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Fakat atılan iftiranın üzerinden altı gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır.

Biz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları olarak; siyaseti iftira ve kara propaganda üzerine inşa etmeye çalışan bu anlayışa karşı susmayacağız. Bugün burada il başkan yardımcılarımızın tamamıyla birlikte Çağlayan Adliyesi’ne gelerek Özgür Özel’in asılsız ve mesnetsiz iftiralarından dolayı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

Milletimiz müsterih olsun; biz, her zaman olduğu gibi siyasetimizi milletimizin değerleri, hizmet ve eser siyaseti üzerine kurmaya devam edeceğiz."

