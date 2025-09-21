CHP Kurultayı’nda güven oylaması tartışması! 'Özgür Özel'in yalan söylediğinin ispatı'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP kurultayındaki güven oylamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Özgür Özel'in "Bin imza topladık" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Atik, "Güven oylamasını neden yapıyorlar? Çünkü böyle bir imzanın olmadığı ortaya çıkıyor. Güven oylaması 1000 imzanın toplanmadığını, genel başkanın tabir-i caizse kamuoyuna ve partililere yalan söylediğinin ispatıdır. Eğer güven oylamasını yapmasalardı, seçim yapamıyorlardı" ifadelerini kullandı.