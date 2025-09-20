Gürsel Tekin: CHP beni değil itirafçıları atsın!

CHP İstanbul İl Başkanı olarak göreve getirilen Gürsel Tekin TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına katıldı. Tekin, CHP içerisindeki çekişmelere neden olan "şaibeli kurultay" gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"İTİRAFÇILARI ATSINLAR"

Kendisinin ihraç edilmesiyle ilgili konuşan Tekin şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan televizyona çıktı "Onu attım" dedi. Siz atamazsınız kardeşim. CHP'yi benim kalbimden kimse atamaz. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olmuş bu itirafçılarla ilgili bir suç duyurusu yok. CHP beni değil itirafçıları atsın."

Tekin bu süreçte kendisinin hedef seçilmesine yönelik de tepki gösterdi.