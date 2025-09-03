Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
 Merve Yaz

Saraçhane eylemlerinde yeni gelişme! 13 kişi serbest

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Saraçhane'de düzenlenen protestolarda tutuklanan 13 üniversite öğrencisi tahliye edildi.

Saraçhane eylemlerinde yeni gelişme! 13 kişi serbest
İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı 'nun kapsamında tutuklanmasının 100. gününde 'deki eylemlere katılan 13 üniversiteli genç edildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. günü olan 1 Temmuz Salı günü Saraçhane'de düzenlenen mitinge katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 42 kişiden 13'ü tutuklanmıştı.

Son tahliye kararıyla protestolara ilişkin tutuklu sanık kalmamış oldu. Haklarında adli kontrol kararı verilen sanıkların da bu yöndeki kararları kaldırıldı.

13 sanıktan 7'sinin ise "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla başka bir dosyadan tutuklulukları devam edecek.

Bu dosyada cezaevinden çıkan öğrenci sayısı 6.

Saraçhane eylemlerinde yeni gelişme! 13 kişi serbest

İSTENEN CEZALAR

İddianamede sanıkların, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun "direnme" başlıklı 32. maddesinde yer alan "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü uyarınca, 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Saraçhane eylemlerinde yeni gelişme! 13 kişi serbest

35 gençten 7'sine "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla da dava açılmıştı.

İddianamede bu sanıkların "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu zincirleme şekilde işledikleri savunularak, 7 yıl 10 ay 15'er güne kadar hapisleri istenmişti.

İBB SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 330'a yükseldi. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

SORUŞTURMA NASIL GELİŞTİ?

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 94 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Saraçhane eylemlerinde yeni gelişme! 13 kişi serbest

Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu, 100 şüphelinin yakalanması için düzenledi. Operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık'ın da aralarında olduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlandı. Ekrem İmamoğlu, 21 Mart'ta emniyette alınan ifadesinde birçok soruya, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." cevabını verdi.

Saraçhane eylemlerinde yeni gelişme! 13 kişi serbest

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verirken 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 zanlı tutuklanırken 41 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart'ta İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı.

39 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 42'si tutuklu 74 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

