Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Dilruba' tepkisi: Millete özür borcun var

10 Eylül 2024 14:22 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:37

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nu onur konuğu yapan CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. CHP'nin cumhura hakaret edenleri himaye partisine dönüştüğünü söyleyen Erdoğan, "O fotoğraf Türk siyasetine, Türk demokrasisine hiç yakışmadı. Millete özür borcun var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 8. Büyük Kongresi'nin 12 Ekim'de başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenmiş bir şekilde yollarına devam edeceklerini ifade etti. Vatandaşların yaşadığı sıkıntıları gözardı etmediklerini ve ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef aldı. AK Parti seçmeni ve cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu isimli vatandaşın CHP'nin İzmir'deki bir etkinliğinde onur konuğu yapılmasına tepki gösteren Erdoğan, söz konusu fotoğrafın Türk siyasetine gölge düşürdüğünü söyleyip Özgür Özel'in milletten özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Partimizin 23. yaşını 14 Ağustos'ta muhteşem coşkuyla kutladık. AK Parti'nin bayrağını şanla, şerefle taşımış ve taşıyan her bir yol arkadaşıma bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bundan 23 sene önce hangi heyecanla yola revan olduysak bugün de aynı sevda ile aziz milletimize hizmet ediyoruz. Ayrım yapmadan 85 milyonun hizmetkarıyız. Kimseyi ötekileştirmeden her bir vatandaşımızı kucaklıyoruz.

"VESAYET TEŞEBBÜSLERİNİN HEDEFİ OLDUK"

23 yıl boyunca nelerle uğraştığımızı sizler çok çok iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar nice operasyonların, vesayet teşebbüslerinin hedefi olduk. Bir avuç seçkinin, kendini halktan üstün gören bir avuç kibir abidesinin millete efendilik taslamasına izin vermedik. En zor günlerimizde dahi karamsarlığa kapılmadık. Her zaman Allah bize yeter, millet bize yeter dedik.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

23 yılda Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarını yaşatan AK Parti'dir, AK kadrolardır. Ekonomide, ihracatta, sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayiinde ve diğer alanlarda ülkemizi 23 sene öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek seviyelere biz taşıdık. 81 ilin tamamında eserlerimiz var. Her ilçede nice yatırımlarımız var. Her köyde, her mahallede insanımızın hayatına dokunan sayısız hizmetlerimiz var. AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak tam bir kenetlenme içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz. Tüm arkadaşlarıma bu sevdaya gönül verdikleri için en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Türkiye sevdalısı bir kadroyuz.

"EKONOMİK SIKINTILARIN FARKINDAYIZ"

Milletin yükünü hafifletmenin derdindeyiz. Vatandaşlarımızın yaşadığı hiçbir sıkıntıya gözlerimizi kapatmıyoruz. İşçimizin, emeklimizin, çiftçimizin hayat pahalılığı sebebiyle karşılaştığı zorlukların farkındayız. Milletimizin sıkıntısı bizim sıkıntısıdır. Milletimizin her şikayetinin başımızın üzerinde yeri var.

"O FOTOĞRAF TÜRK DEMOKRASİSİNE HİÇ YAKIŞMADI"

Muhalefetin içler acısı durum ortada. Çıkıp göğüslerini gere gere 'işte bizim eserimiz' diyebilecekleri tek bir hizmet yok. Kavga var, didişme var, ayak oyunu var, kumpas var. Kendi çıkarları dışında hiçbir şey düşünmüyorlar. Değiştik dediler, normalleştik dediler, helalleştik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Atatürk'ün kurucusu olduğu partiyi cumhura hakaret edenleri himaye partisine dönüştürdüler. İnsanda biraz mahcubiyet duygusu olur. Millet ne dediğinize değil ne yaptığınıza bakar. Milletimiz iradesine dil uzatanı da hakareti himaye edeni de affetmez. Milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk siyasetine yakışmamıştır. O fotoğraf Türk demokrasisine hiç ama hiç yakışmamıştır. O fotoğraf siyaset kurumuna gölge düşürülmüştür. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. CHP lideri Özel'in millete özür borcu olduğuna inanıyoruz.

KONGRE SÜRECİ 12 EKİM'DE BAŞLIYOR

31 Mart seçimleri sonrası iç muhasebemizi yaparken milletin sandıkta verdiği mesajın gereğini yerine getiriyoruz. Muhalefetin kendi kendine şişirdiği balon sönmekte, Türk siyasetinde taşlar yerine oturmakta. Partimizin geçen haftaki MKYK toplantısında aldığımız kararla kongre sürecini başlattık. 12 Ekim'de ilçe ve belde kongrelerimize başlayacağız. Bunun öncesinde Türkiye buluşmalarıyla tüm Türkiye'yi tarayacağız. Milletimizi dinleyecek, vatandaşlarımıza gönül köprülerimizi tekrar güçlendireceğiz.

ERDOĞAN'DAN DEĞİŞİM MESAJI

Milletimiz bizden neyi bekliyorsa onu yapacağız. Milletin hassas terazisinde kendimizi yeniden tartacak, eksiklerimizi gidereceğiz, yenilenmiş, kuvvet toplamış biçimde yola devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımız şunu bilsin, 8'inci büyük kongre maratonumuzu yeni bir dirilişin, şahlanışın vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız. AK Parti sıradan bir parti değil. Türkiye'deki Türk siyasetinin merkezini temsil eden en büyük partidir. AK Parti bu ülkenin geleceğidir.

PARTİ TEŞKİLATINA TALİMAT

Kendini dev aynasında gören muhterislerin moralinizi bozmasına asla izin vermeyin. Boş tartışmaların, ucuz polemiklerin peşine takılmayın. Muhalefetin özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının tahrik diline oynayan provokatif diline prim vermeyin. Bunların tamamı bizi oyalamak için kurumuş tuzaklar.

Biz doğru olursak, doğru işler yaparsak zaten hak ettiğimiz yerde olacağız. Her birimiz işimizi en iyi şekilde ifa etmekle mükellefiz. Bunun için daha fazla hanenin kapısını çalacağız. Gerek milletimizle gerekse kendi aramızdaki muhabbeti muhafaza edeceğiz. Boşa geçirecek tek bir dakikamız dahi yok. Teşkilat olarak bizi çok yoğun bir mesai bekliyor. Daha çok çalışmamız, koşturmamız gerekiyor. Hep birlikte bu ağır mesuliyetin altından kalkacağımıza inanıyorum. Sizlere güveniyorum."