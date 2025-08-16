Aracının parçalarını döke saça AVM merdivenlerinden inmeye çalıştı!

Ankara'da bir sürücünün Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi'nde bulunan Podium alışveriş merkezinin merdivenlerinden aracıyla inme anları şaşkınlık oluşturdu. Akşam 23.30 sıralarındaki olayda AVM merdivenlerinden arabasıyla inen şoför aracından sarkan parçalarına da aldırmadan inmeye çalıştı. İnemeyince geri manevra yapınca çıkmaya çalıştı ancak yine başarılı olamadı. Sürücü tekrar merdivenlerden inmeye çalışarak ortadan kayboldu. Olayın şahitlerinin iddiasına göre şoförün alkollü olduğu belirtildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.