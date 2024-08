Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

25 Ağustos 2024 20:38 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 21:11

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan tarihi Kabine Toplantımız ile Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk. Çelik Kubbe projelerimizin detaylarını görüştük. Milletimizin takdiriyle geldiğimiz cumhurbaşkanlığı makamındaki 10. yılımızda muhteşem bir eseri daha kazandırdık. Çukurova Havalimanımızın turizmden ekonomiye pek çok daha yararını göreceğiz. Çukurova Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum.

Hedeflerimize doğru hızla ilerliyoruz. Son 22 yılda savunma sanayiinde çok ciddi adımlar attık.

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki mesajlarını dünya tarafından dikkatle dinlendi.

"ZAFER FİLİSTİN'İN OLACAK"

Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Zaferin er ya da geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına inanıyoruz.

"2 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Orman yangıları geçtiğimiz yıla göre arttı. Artan yangınlarla mücadelemizi her türlü yaptık. Tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordumuza sahibiz. Orman yangınlarında İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. Yangına müdahale süresi 11 dakikaya indi.

"ENGELLEMEYİ MAHARET ZANNEDİYORLAR"

Yerel yönetimler kendi sorumluluk alanındaki yangınlara müdahale etmekte çok geç kaldılar. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Yangının, depremin şu partisi veya şu partisi olmaz. Ormanlar hepimizindir. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz. Yapılan her işin mutlaka bir kulp takan her işe takoz koyan ülke ve millet menfaatine atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tevziratları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır.

"DİKKATLİ DAVRANALIM"

Sıcakların etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar dikkatli olmaya devam edelim. Yüzde 90'ı insan kaynaklı orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim."

