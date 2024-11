Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in katliamlarına sert tepki! Tüm dünyaya Filistin çağrısı

04 Kasım 2024 11:32 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:07

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada Gazze ve Lübnan'da katliamlar gerçekleştiren İsrail'e çok sert tepki gösterdi. Son asrın en kanlı soykırımı yaşandığını söyleyen Erdoğan, "Müslümanlar için ağır imtihanlarla dolu bir yıl geçiriyoruz" dedi. Tüm ülkelere çağrıda da bulunan Erdoğan, "Siyonist rejime verilecek en güzel cevap; Filistin'in devlet olarak tanıması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda önemli mesajlar verdi. Gazze'de her gün yeni bir soykırım yaşandığının altını çizen Erdoğan, "Soykırım suçluları hesap verecek" diyerek işgalci İsrail'e sert tepki gösterdi. 13 aydır saldırıların sürdüğünü aktaran Erdoğan, "Her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler" diye konuştu. Tüm dünyaya Filistin için çağrıda yapan Erdoğan, "Siyonist rejime verilecek en güzel cevap; Filistin'in devlet olarak tanıması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"(İsrail'in Gazze saldırıları) Son asrın en kanlı soykırımı yaşanıyor. Müslümanlar için ağır imtihanlarla dolu bir yıl geçiriyoruz. 360 kilometrekarelik alana hapsettikleri insanları daracık alana ölüme sevk ettiler. Gazze'de ümmetin çocukları ölmeye devam ediyor.

"GAZZE'DE YİĞİTLİK VE KAHRAMANLIK GÖRDÜK"

Gazze'de yiğitlik ve kahramanlık gördük. Ortada Batı'nın gücünü arkasına alan ölüm makinası var. İsrail Filistin'e diz çöktüremedi. Filistinli kardeşlerimiz çelikten duvar gibi direnişi sürdürüyor. Filistinli kardeşlerimiz öz yurtlarında özgürce yaşamak için mücadelesine devam ediyor. 13 aydır bunu hayranlıkla izliyoruz.

"YAKLAŞIK 9.5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNDEN FEDAKARLIKTA BULUNDUK"

Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız. Yaklaşık 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk. Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz. İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunu yaptık. Her uluslararası platformda tepkimizi açıkça ortaya koyduk.

TÜM DÜNYAYA FİLİSTİN ÇAĞRISI

İsrail kısa süre önce ajansın yasaklanması konusunda haddini aşan bir karar aldı. Üye ülkelerimizin, İsrail'in artan baskıları karşısında bu dönemde ajansa daha fazla destek olması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle buradan bir kez daha tüm ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımı tekrarlıyorum.

Kalıcı çözümler üretmemiz için dayanışmamızı her zamankinden daha güçlü şekilde göstermeliyiz. İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına destek olmaları büyük önem arz ediyor. Diğer türlü ateşin tüm bölgemizi sarmasına engel olamayız. Siyonist rejime verilecek en güzel cevap; Filistin'in devlet olarak tanıması olacaktır"