Burnundan yayılan kötü kokudan herkes kaçıyordu! Doktor bile şaştı kaldı

Samsun'daki ilginç hastalığı duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Madende çalışan Ömer Çoban, iş esnasında meydana gelen kazada 300 barlık hortumun gözüne çarpması ile sağ gözünü kaybetti. Sağ gözüne protez takılan Çoban, protezi desteklemesi için de bir materyal yerleştirildi.

Zamanla materyal gözü desteklediği yerden ayrılıp, sağ burun boşluğuna kaydı. Burnu tamamen tıkayan yabancı madde iltihap ve akıntının yanı sıra kötü kokuya sebep olarak Çoban'ın hayatını çileye çevirdi.

Eşi ve arkadaşları Çoban'dan gelen kötü koku sebebiyle kendisinden kaçarken, kanser şüphesiyle geldiği Samsun'da Medicana International Samsun Hastanesi'nde kulak, burun ve boğaz ile göz hastalıkları uzmanının gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

'EŞİM BİLE BENDEN KAÇIYORDU'

Burnundaki cismin yol açtığı kötü koku nedeniyle eşi dahil herkesin kendisinden kaçtığını ifade eden Ömer Çoban, "Madende çalışırken 2017'de 300 barlık bir hortum gözüme çarptı. Gözümü kaybettim ve protez takıldı. Birçok sağlık kuruluşuna gittim. Bu süreçte burnumdan nefes alamadığım için hem konuşup hem de ağzımdan nefes alıyordum. 15 dakikada bir de burnumu boşaltmam gerekiyordu. Bunu yapmazsam içerideki sıvı dışarı akıyordu. Burnumdan gelen kokudan eşim ve çevremdekiler çok rahatsız oluyordu.

Çevremdekiler bana belli etmemeye çalışıyordu. Toplumda da kendimi saklamaya çalışıyordum. Burnumdan gelen kokuyu ben hissetmiyordum ama etrafımdakiler yoğun hissediyordu. Özellikle eşim çok rahatsız oluyordu. Bu zamana kadar tedavilerde ise genelde antibiyotik tedavisi uygulanıyordu. Tedavi sonrasında sağ burnumdan da nefes almaya başladım, yüzümdeki şişlikler indi, ses tonum değişti ve kötü koku gitti. Böyle bir mutluluk yok, sevincimi anlatamıyorum. Öte yandan kanser olmadığımı öğrendiğime de ayrı sevindim" dedi.

'DEVASA BİR MALZEMEYDİ'

Ameliyatta bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özgür ise "Hasta, gözüne şiddetli bir darbe alıyor ve göz kaybı gelişiyor. Gözü alınıyor ve protez yerleştiriliyor. Aynı zamanda o göz kaybı olduğunda gözle kulak burun kısmındaki bir kemik dokuda da defekt gelişiyor.

Oradaki hasarı düzeltmek için oraya da bir materyal yerleştiriliyor. Yıllar geçiyor aradan ama bu tabii bu yıllar içinde sürekli bununla ilgili sıkıntılar var. Tıkanıklıklar, sinüzitle ilgili bulgular var, çok ciddi pis kokular var hastadan gelen, rahatsızlık veren. Ameliyata biz de eşlik ettik. Kemik kaybı olduğu için oraya konulan malzemenin aslında buruna doğru kaydığını gördük.

Buruna kaçan malzeme çıkardığında gördüğümüzde gerçekten büyük, devasa bir malzemeydi. Eğer bir burun cerrahisi geçirdiyseniz ve gözle ilgili bir bulgunuz varsa veya bir göz cerrahisi geçirdiniz, burunla ilgili bir bulgunuz varsa bunlara multidisipliner yaklaşmak lazım. Yani sadece sıkıntınızın olduğu bölüm değil aynı zamanda önceki cerrahi geçirdiğiniz bölümle de birlikte hem gittiğiniz hocanız hem kendiniz eğer birlikte yaklaşılırsa bu tarz problemlere sonuç elde etmek çok daha kolay olabilir" ifadelerini kullandı.