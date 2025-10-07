Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Burnundan yayılan kötü kokudan herkes kaçıyordu! Doktor bile şaştı kaldı

Samsun'da ilginç bir vaka doktorları bile şaşkına çevirdi. 44 yaşındaki Ömer Çoban, yaşadığı iş kazası nedeniyle gözünü kaybetti. Ardından yerine protez göz takıldı. Ancak zamanla gözündeki destek parçası burnuna kaydı. Bu parçanın neden olduğu akıntı ve pis koku nedeniyle kimsenin yanına yaklaşmadığı adamın hayatı kâbusa döndü. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burnundan yayılan kötü kokudan herkes kaçıyordu! Doktor bile şaştı kaldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 12:50

Samsun'daki ilginç hastalığı duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Madende çalışan Ömer Çoban, iş esnasında meydana gelen kazada 300 barlık hortumun gözüne çarpması ile sağ gözünü kaybetti. Sağ gözüne protez takılan Çoban, protezi desteklemesi için de bir materyal yerleştirildi.

Zamanla materyal gözü desteklediği yerden ayrılıp, sağ burun boşluğuna kaydı. Burnu tamamen tıkayan yabancı madde ve akıntının yanı sıra kötü kokuya sebep olarak Çoban'ın hayatını çileye çevirdi.

Eşi ve arkadaşları Çoban'dan gelen kötü koku sebebiyle kendisinden kaçarken, kanser şüphesiyle geldiği Samsun'da Medicana International Samsun Hastanesi'nde kulak, burun ve boğaz ile göz hastalıkları uzmanının gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Burnundan yayılan kötü kokudan herkes kaçıyordu! Doktor bile şaştı kaldı

'EŞİM BİLE BENDEN KAÇIYORDU'

Burnundaki cismin yol açtığı kötü koku nedeniyle eşi dahil herkesin kendisinden kaçtığını ifade eden Ömer Çoban, "Madende çalışırken 2017'de 300 barlık bir hortum gözüme çarptı. Gözümü kaybettim ve protez takıldı. Birçok sağlık kuruluşuna gittim. Bu süreçte burnumdan nefes alamadığım için hem konuşup hem de ağzımdan nefes alıyordum. 15 dakikada bir de burnumu boşaltmam gerekiyordu. Bunu yapmazsam içerideki sıvı dışarı akıyordu. Burnumdan gelen kokudan eşim ve çevremdekiler çok rahatsız oluyordu.

Burnundan yayılan kötü kokudan herkes kaçıyordu! Doktor bile şaştı kaldı

Çevremdekiler bana belli etmemeye çalışıyordu. Toplumda da kendimi saklamaya çalışıyordum. Burnumdan gelen kokuyu ben hissetmiyordum ama etrafımdakiler yoğun hissediyordu. Özellikle eşim çok rahatsız oluyordu. Bu zamana kadar tedavilerde ise genelde antibiyotik tedavisi uygulanıyordu. Tedavi sonrasında sağ burnumdan da nefes almaya başladım, yüzümdeki şişlikler indi, ses tonum değişti ve kötü koku gitti. Böyle bir mutluluk yok, sevincimi anlatamıyorum. Öte yandan kanser olmadığımı öğrendiğime de ayrı sevindim" dedi.

'DEVASA BİR MALZEMEYDİ'

Ameliyatta bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özgür ise "Hasta, gözüne şiddetli bir darbe alıyor ve göz kaybı gelişiyor. Gözü alınıyor ve protez yerleştiriliyor. Aynı zamanda o göz kaybı olduğunda gözle kulak burun kısmındaki bir kemik dokuda da defekt gelişiyor.

Burnundan yayılan kötü kokudan herkes kaçıyordu! Doktor bile şaştı kaldı

Oradaki hasarı düzeltmek için oraya da bir materyal yerleştiriliyor. Yıllar geçiyor aradan ama bu tabii bu yıllar içinde sürekli bununla ilgili sıkıntılar var. Tıkanıklıklar, sinüzitle ilgili bulgular var, çok ciddi pis kokular var hastadan gelen, rahatsızlık veren. Ameliyata biz de eşlik ettik. Kemik kaybı olduğu için oraya konulan malzemenin aslında buruna doğru kaydığını gördük.

Buruna kaçan malzeme çıkardığında gördüğümüzde gerçekten büyük, devasa bir malzemeydi. Eğer bir burun cerrahisi geçirdiyseniz ve gözle ilgili bir bulgunuz varsa veya bir göz cerrahisi geçirdiniz, burunla ilgili bir bulgunuz varsa bunlara multidisipliner yaklaşmak lazım. Yani sadece sıkıntınızın olduğu bölüm değil aynı zamanda önceki cerrahi geçirdiğiniz bölümle de birlikte hem gittiğiniz hocanız hem kendiniz eğer birlikte yaklaşılırsa bu tarz problemlere sonuç elde etmek çok daha kolay olabilir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocuğun boğazından çıkanlar şoke etti! Tam 19 adet: Doktorlar inanamadı
Doktorların el yazısı mahkemelik oldu, yasak geldi! Okunamayan rapor delil oldu
ETİKETLER
#iltihap
#Göz Kazası
#Proteze
#Burun Tıkanıklığı
#Kanser Şüphesi
#Medcana
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.