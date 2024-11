Buzdolabınızı yanlış düzenliyor olabilirsiniz: İşte doğru yöntem

18 Kasım 2024 16:20 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:20

Which? dergisi uzmanları, buzdolabı düzeninin hem yiyeceklerin tazeliğini korumada hem de gıda zehirlenmesini önlemede kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. İşte orta raf, üst raf ve alt raf gibi buzdolabı bölümlerine koymanız ve koymamanız gereken ürünler.

Mutfağınızın odak noktası olan buzdolabınızı yanlış düzenliyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Evet, buzdolabı​ düzenlemenin bile belli başlı kuralları var. Which? dergisi uzmanları çiğ et, artık yemekler ve soslar da dahil olmak üzere buzdolabınızdaki her bir ürünün doğru yerini açıkladı. Dahası ketçapın mutfakta nerede durması gerektiği konusundaki tartışmayı da son noktayı koydular.

Uzmanlar tarafından tavsiye edilen düzen, estetik açıdan fayda sağlayacağı gibi gıda zehirlenmesine maruz kalmanızı da önleyebilir. Which? şunları söylüyor:

"Buzdolabınızın ve onu kullanma şeklinizin, yiyeceklerinizin beklediğinizden daha hızlı bozulmasına neden olabileceğini biliyor muydunuz? Daha kötü senaryolarda bu durum sizi hasta bile edebilir. Ancak mesele yalnızca termostatınızı ayarlamakla bitmiyor."

BUZDOLABINIZI NASIL DÜZENLEMELİSİNİZ?

Yiyeceklerinizi buzdolabına koyarken boş olan herhangi bir yere yerleştirme eğiliminde olabilirsiniz. Ancak Which?, "Termostatınız ne kadar doğru olursa olsun, buzdolabınızdaki sıcaklık raflara göre değişecektir. Termostat sıcaklığını buzdolabının ortalama sıcaklığı olarak düşünmek en iyisidir. Genel bir kural olarak, raf yükseldikçe sıcaklık da yükselir" diyerek belirli ürünlerin konumuna daha fazla dikkat etmenizi öneriyor.

Buzdolabınızın düzeni şu şekilde olmalı:

Üst raf: Kürlenmiş etler, yemek artıkları, kremalı kekler veya yenmeden önce pişirilmesi gerekmeyen diğer ürünler burada saklanmalı.

Orta raf: Peynir, tereyağı, yoğurt ve yumurta gibi ürünler için kullanılmalı. Bilim insanları ayrıca sütü buzdolabının kapısında değil, orta rafta saklamayı öneriyor. Dr. Christian Reynolds, sütü uygun sıcaklıkta saklamanın raf ömrünü uzattığını belirtiyor.

Alt raf: Çiğ et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri burada muhafaza edilmeli. Bu tür gıdalar sızdırmaz kaplarda saklanmalı, böylece diğer yiyeceklere temas etmeleri veya damlamaları engellenmeli.

Çekmeceler: Meyve ve sebzeler için ayrılmalı. Ancak bunlar bir arada saklanmamalı. Meyveler, etilen adı verilen bir gaz üretir ve bu gaz diğer taze gıdaları hızlıca olgunlaştırabilir.

Kapı rafı: Buzdolabının en sıcak bölgesidir ve bazı soslar için uygundur. Akçaağaç şurubu, mayonez, pesto, salata kreması ve tartar sosu gibi ürünler burada tutulmalı. Bu ürünler doğal koruyucular (örneğin sirke) içerdiğinden daha soğuk alanlarda saklanmaları gerekmez.