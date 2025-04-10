Dünyada 10 milyon, Türkiye’de 150 bin kişide var! Bu hastalığı durduracak tedavi yok

Uzmanlar dünyada 10 milyon, Türkiye'de ise 150 bin kişide bulunan Parkinson hastalığına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Alpaslan Kocatepe toplumda hastalığın yaşlılık belirtileri ile karıştırıldığını söyledi. Kocatepe, hastalığın tamamen tedavisinin olmadığına dikkat çekerek çeşitli beslenme önerilerinde bulundu.

Dünyada yaklaşık 10 milyon, ülkemizde ise 150 bin kişide Parkinson hastalığı vakası arttı. Nöroloji Uzmanı Dr. Alpaslan Kocatepe, 'Dünya Parkinson Hastalığı Günü' sebebiyle açıklamalarda bulundu.

Toplumda parkinson hastalığının belirtilerinin, yaşlılık belirtileri ile karıştırıldığına dikkati çeken Dr. Kocatepe "Bu durum maalesef teşhis konulmasını geciktiriyor. Oysa hastalık başlangıç döneminde teşhis edilip doğru tedavi uygulandığında ilerleyişi yavaşlar ve yaşam kalitesi artar" diye konuştu.

HASTALIĞI DURDURACAK TEDAVİ YOK!

Nöroloji Uzmanı Dr. Alpaslan Kocatepe, sıklıkla 60 yaş üzerinde görülen Parkinson hastalığının, detaylı nörolojik muayene ve beyin görüntüleme yöntemleriyle teşhis edildiğini belirterek, tedavisi ile ilgili şu bilgileri verdi: "Beyinde eksik üretilen dopaminin ilaç şeklinde yerine konması ile mümkün. İlaç tedavisine cevap alınamayan ya da ilaç yan etkileri nedeniyle yeterli doza çıkılamayan hastalarda beyin pili, beyindeki lezyonun ortadan kaldırılması gibi cerrahi tedavilere gidilebiliyor. Günümüzde bu hastalığı tamamen durduracak bir tedavi bulunmuyor ama parkinson bir son değildir."

BESLENME VE EGZERSİZ ÖNEMLİ

Parkinson hastalarının yaşam biçimlerinde değişiklik yapmanın önemine değinen Kocatepe, lif açısından zengin Akdeniz tipi beslenme, omega 3 ve yeterli sıvı alınmasının çok önemli olduğunu belirtti. Dr. Alpaslan Kocatepe, kas gücünün arttırılması, denge egzersizleri ve anksiyetenin azaltılmasının da ilaç tedavisi kadar önemli olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: "Özellikle yürüme, yüzme, bahçe işleri, dans gibi faaliyetler, Parkinson hastalarının yaşamının bir parçası olmalı. Düşmelerden kaçınma konusunda yetkin bir fizik tedavi kliniğinden destek alınmalı. Temel tedavi yaklaşımlarıyla birlikte masaj, yoga, meditasyon ve evcil hayvanlarla yaşama gibi desteklerin büyük faydası vardır."