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Sağlık
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 | Murat Makas

Giresun'da dünya tıp literatürüne geçen önemli başarı: 'Karadeniz sendromu'

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üçlü hastalık kombinasyonunda araştırma yaptı. Araştırma sonucu dünya tıp literatürüne geçecek nitelikte önemli başarı elde edildi. Giresun'dan dünya tıbbına yeni tanı "Karadeniz sendromu" olarak geçti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 10:41

Sağlıkta hem teknoloji olarak hem de sağlık hizmetleri kapsamında büyük ilerlemeler kaydeden Türkiye’de dünya tıp literatürüne geçecek nitelikte önemli bir başarıya imza atıldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli gastroenteroloji uzmanları, bugüne kadar tıpta birlikte görülmemiş üçlü hastalık kombinasyonunu tanımladı. Bu araştırma literatüre "Karadeniz Sendromu" adıyla kazandırıldı.

Giresun'da dünya tıp literatürüne geçen önemli başarı: 'Karadeniz sendromu'

DÜNYA TIP LİTERATÜRÜNDE İLK KEZ TANIMLANDI

Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, yaptığı açıklamada, genetik kökenli Polikistik Karaciğer Hastalığı (PCLD) ile birlikte Ülseratif Kolit (ÜK) ve Crohn Hastalığı (CH) gibi İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları'nın (İBH) aynı hastada birlikte görülmesinin, dünya tıp literatüründe ilk kez tanımlandığını belirtti.

''KARADENİZ SENDROMU''

Prof. Dr. Dülger, "Giresunlu ve Ordulu iki ayrı kadın hastada daha önce hiç rapor edilmemiş olan bu üçlü hastalık birlikteliğini tespit ettik. Tespitimizi bilimsel temellere oturtarak uluslararası literatüre sunduk. Tanımladığımız bu yeni klinik tabloyu, hastaların memleketlerinden esinlenerek ‘Karadeniz Sendromu' olarak adlandırdık. Yaklaşık bir ay içinde bu vakaları topladık, tedavi planlarını oluşturduk, tanısal doğrulamaları yaptık ve sonuçlarını uluslararası İBH kongresinde sunduk ve kabul edildi. Bu kombinasyon daha önce dünyada hiç tanımlanmamıştı" dedi.

Giresun'da dünya tıp literatürüne geçen önemli başarı: 'Karadeniz sendromu'

TEDAVİ YÖNTEMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM

Polikistik karaciğer hastalığının genetik kökenli ve ilerleyen evrelerde karaciğer nakli gerektirebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dülger, "İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçların polikistik karaciğer hastalığı üzerindeki etkisi bugüne kadar bilinmiyordu. Bu iki durumun eş zamanlı görüldüğü vakalarda uyguladığımız tedavilerin karaciğere olumsuz bir etkisi olmadığını gözlemledik. Böylece tedaviye ilişkin literatüre yeni ve güvenli bir bakış açısı kazandırmış olduk" dedi.

Giresun'da dünya tıp literatürüne geçen önemli başarı: 'Karadeniz sendromu'

KARADENİZ'DE GÖRÜLME SIKLIĞI YÜKSEK

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Aydın ise, Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Giresun ve çevresinde, hem polikistik karaciğer hastalığına hem de inflamatuvar bağırsak hastalıklarına sık rastlandığını kaydederek, "Bu hastalıklar bölgemizde oldukça sık görülse de birliktelikleri çoğu zaman tanımlanamadan gözden kaçıyordu. Artık bu klinik tablo tıbben tanımlanmış durumda. Böylece hem tanı süreçlerinde hem de tedavi planlamalarında daha bilinçli ve sistematik bir yaklaşım benimsenebilecek. Ayrıca, Karadeniz Sendromu'nun genetik altyapısı da ilerleyen dönemlerde ayrıntılı biçimde araştırılması gereken bir durum. Bu tanı koyma süreçlerini kolaylaştıracağı gibi, hastalara uygulanacak tedavi protokollerine de yol gösterici olacaktır" dedi.

Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak ise, hastanede sağlık hizmetinin yanı sıra akademik çalışmaları da ihmal etmeyerek uluslararası düzeyde başarı gösterdikleri için teşekkür etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Karadeniz Bölgesi neden çok yağışlıdır?
Bu iklimin oluşmasının sebebi; Karadeniz'den gelen nemli hava kütlelerinin kıyıya paralel uzanan Kuzey Anadolu dağ yamaçlarına bol yağış bırakmasıdır. Türkiye'nin en yağışlı bölgesi olan Karadeniz'de yağışlar bir mevsimde yoğunlaşmamış, yıl geneline yayılmıştır.
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#Sağlık
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