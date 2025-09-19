Menü Kapat
TGRT Haber
Sağlık
Kan sulandırıcı kullananlar dikkat! Bilinçsiz kullanım ölüme sebep oluyor

Halk arasında kan sulandırıcı ilaçların doktor kontrolü olmaksızın bilinçsiz kullanımı ciddi tehlikelere yol açıyor. Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, ileri yaşlarda görülen ritim bozuklukları ve damar girişimlerinin artmasıyla birlikte, kan sulandırıcıların yönetimi ve takibinin öneminin daha da arttığını bildirdi.

Kan sulandırıcı kullananlar dikkat! Bilinçsiz kullanım ölüme sebep oluyor
Kan sulandırıcıların doktor kontrolü dışında kullanımı hakkında uzmanlardan önemli uyarı geldi. Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sarıkaya, bu durumun ciddi sağlık riskleri doğurabileceğine dikkat çekerek yaşam süresinin uzaması ve modern tedavi seçeneklerinin artmasıyla birlikte kan sulandırıcı ilaçların daha fazla kullanılmaya başlandığını ifade etti.

YANLIŞ KULLANIM BEYİN KANAMASINA NEDEN OLABİLİR

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kan sulandırıcı ilaçların uygun dozda ve uygun hastada kullanılmadığında ciddi riskler taşıdığını belirtti. Fazla kullanıldığında ya da yanlış hastada tercih edildiğinde özellikle veya majör kanama denilen büyük kanamalara yol açabildiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sarıkaya, "Bu nedenle bu ilaçların başlanmasına veya kesilmesine karar verirken çok titiz davranıyoruz, her yönüyle değerlendiriyoruz. Aksi halde pıhtı oluşumuna zemin hazırlanabilir. Bu da yapılan işlemlerde başarısızlığa, felçlere veya pıhtının hangi organda oluştuğuna bağlı olarak farklı ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi.

Kan sulandırıcı kullananlar dikkat! Bilinçsiz kullanım ölüme sebep oluyor

AMELİYAT OLACAKLAR DİKKAT

Kan sulandırıcıların kesinlikle doktor önerisiyle kullanılması gerektiğinin altını çizen Sarıkaya, "Son dönemlerde toplumda ‘günde bir aspirin alayım' ya da ‘haftada iki kere aspirin kullanayım' gibi kendi kendine başlatılan tedavi yöntemleri kesinlikle doğru değildir. Eğer bir doktor, muayene ve değerlendirme sonrasında sizin için bu tedaviyi uygun görmüşse ancak o zaman kullanılmalıdır. Önemli bir diğer nokta ise kan sulandırıcı tedavi altındaki hastaların basit tıbbi işlemler öncesinde kendi başlarına ilaçlarını kesmeleridir. Örneğin stent takılmış, kalp kapağı ameliyatı olmuş ya da benzeri nedenlerle kan sulandırıcı kullanan hastalarımız, diş tedavisi gibi basit görünen işlemlerden önce dahi mutlaka hekimlerine danışmalıdır. Doktor kontrolü dışında yapılan ilaç kesintileri çok ciddi sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.

Kan sulandırıcı kullananlar dikkat! Bilinçsiz kullanım ölüme sebep oluyor

'DOKTOR ÖNERİSİ OLMADAN KULLANMAYIN'

Kan sulandırıcı tedaviye doktor önerisi olmadan asla başlanılmaması gerektiğini vurgulayan Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Doktor tarafından başlanmış kan sulandırıcı tedaviyi, yine doktor önerisi olmadan asla kesmiyoruz, ara vermiyoruz ve dozu kendi kararımızla değiştirmiyoruz. Tüm bu süreçlerde bizi takip eden hekimimizin önerileri esas alınmalı, ilaç kullanımı ve doz ayarlamaları mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır."

