Kanser riskini arttırıyor! Vazgeçemediğimiz bu 3 besine dikkat: DSÖ'nün kanserojen listesinde

Salamın zararları nelerdir?

Salam, sucuk, sosis ve jambon gibi işlenmiş et ürünleri kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor. Yapılan birçok araştırma, fazla tüketilen kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin kolon ve rektum (kalın bağırsak) kanserlerine yakalanma riskini artırabileceğini göstermiştir.