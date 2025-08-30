Menü Kapat
TGRT Haber
Sağlık
Editor
 Merve Yaz

Mesanesinden bir avuç taş çıktı! Doktorlar da şaştı kaldı

Bayburt'ta yapılan operasyon Türk doktorlarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. 84 yaşındaki hastaya, prostat büyümesi ve büyük mesane taşları nedeniyle kapalı yöntemle ameliyat yapıldı. Hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Bayburt Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvuran 84 yaşındaki hastaya, ve büyük mesane taşları nedeniyle kapalı yöntemle ameliyat yapıldı. Ameliyatı başarılı geçen hasta, sağlığına kavuştu.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mücahit Macit tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kapalı prostat ameliyatı ile mesane taşlarının alınması için kapalı yöntemle taş kırma ve çıkarma işlemi uygulandı.

Başarıyla tamamlanan operasyonla, hastanın mesane taşları çıkarılarak, prostat kaynaklı şikâyetleri ortadan kaldırıldı.

MESANE TAŞI NEDİR?

Mesane taşı, mesanedeki idrarın tam olarak boşalamamasıyla mesanede oluşan sertleşmiş mineral topaklarıdır. Mesanede kalan idrar zaman içinde kristalleşip taş oluşturur. Bu da mesanede sert mineral kütlelerinin oluşumuna sebebiyet verir.

Meydana gelen bazı enfeksiyonlar mesane taşlarına yol açabilir. Bununla birlikte bazen mesanenin idrarı tutma, depolama veya atma yeteneğini etkileyen altta yatan bir durum da mesane taşı oluşumuna sebebiyet verebilir. Ayrıca mesanede bulunan herhangi bir yabancı madde de mesane taşlarına neden olma eğilimi gösterebilir.

En yaygın semptomlarından biri karın ağrısı olan mesane taşı oluşumunda idrar sırasında ağrı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrar renginde değişiklik ve mide bulantısı da görülebilir.

Tehlike arz etmeyen mesane taşlarının dışında büyük mesane taşları cerrahi müdahaleyle çıkarılabilir. Bunun için taşın mesanede kapladığı yer önemlidir.

MESANE TAŞI NEDEN OLUR?

Mesanedeki idrarın tam olarak boşaltılamaması sonucunda idrardaki mineraller kristalleşip taş oluşturur ve mesane taşları meydana gelir. Buna neden olan faktörler arasında mesane enfeksiyonu, prostat büyümesi, böbrek taşı, mesane divertikülü, mesane düşmesi, dehidratasyon, nörolojik mesane ve mesanenin tıbbi müdahaleye maruz kalması yer alır.

Mesane taşına neden olan faktörleri şöyle sıralamak mümkündür:

Mesane enfeksiyonu
Böbrek taşı
Prostat bezi büyümesi
Mesane divertikülü
Mesane düşmesi
Dehidrasyon
Nörojenik mesane
Mesane büyütme ameliyatı
Diyet

