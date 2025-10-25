Menü Kapat
Sağlık
Avatar
Editor
 Banu İriç

Pastırma ve jambonda tehlike! Uzmanlar yasaklanması için uyardı

İngiltere'de yapılan bir araştırmada pastırma ve jambonda kullanılan nitrit maddesinden ötürü kansere yakalanma riskini çok ciddi oranlarda artırdığı ortaya konuldu. Özellikle bu maddenin içerdiği ürünlerin küresel ölçekte yasaklanması için çağrı yapıldı.

Pastırma ve jambonda tehlike! Uzmanlar yasaklanması için uyardı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 21:17

Cancer Research UK ve British Journal of Cancer tarafından yapılan analizlere göre pastırma ve jambonlarda sıkça kullanılan nitritin bağırsak kanseri vakalarıyla ciddi bağlantısı olduğu tespit edildi.

Pastırma ve jambon dışında sosis, salam gibi gıda maddelerinde de bulunan etlerin pembe kalmasını sağlayan bu maddenin 50 binden fazla bağırsak kanseri vakasıyla bağlantılı olduğu saptandı. Bilim insanları bunu gerekçe göstererek bu maddenin kullanımının yasaklanmasını talep ediyor.

Pastırma ve jambonda tehlike! Uzmanlar yasaklanması için uyardı

İŞLENMİŞ ETLER KANSERE YOL AÇIYOR


Dünya Örgütü’nün (DSÖ) Uluslararası Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) işlenmiş eti Grup 1 kanserojen olarak sınıflandırmasının üzerinden yıllar geçti. Ancak bu konuda sektör tarafından önlemler konusnuda ciddi adımlar henüz atılmış değil.

İngiltere'de Küresel Enstitüsü kurucusu ve eski hükümet danışmanı Profesör Chris Elliott, İngiltere Hükümeti’nin bu konuda “neredeyse hiçbir şey yapmadığını” söyledi. Elliott, nitritin işlenmiş etlerin pembe ve uzun ömürlü olmasını sağladığını, ancak kansere yol açan nitrozaminler ürettiğini ifade etti.
DSÖ raporuna katkıda bulunan bilim insanları, Sağlık Bakanı Wes Streeting’e nitrit kullanımının yasaklanması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. 2015’te yayımlanan raporda, günde 50 gram işlenmiş et tüketiminin kolorektal kanser riskini yüzde 18 artırdığı ortaya konmuştu.

Pastırma ve jambonda tehlike! Uzmanlar yasaklanması için uyardı


NİTRİTİN ZARARLARI


Uzmanlar, pastırma, jambon ve sosis gibi ürünlerde kansere yol açan bileşiklerin nitritlerin ve kullanılan işleme yöntemlerinin bir kombinasyonu sonucu oluştuğunu belirtiyor. İngiltere’de satılan pastırmaların yaklaşık yüzde 90’ının nitrit içerdiği tahmin ediliyor. Nitritlerin bağırsak kanserinin yanı sıra meme ve prostat kanserleriyle de ilişkili olduğu ifade ediliyor.
Minnesota Üniversitesi’nden Profesör Robert Turesky, on yıl sonra kanıtların daha da güçlendiğini ve halk sağlığı açısından acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

