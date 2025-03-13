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Sağlık
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 | Ömer Faruk Dogan

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Anne ve bebekleri korumak için yeni aşılama programı başlıyor

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan bebekleri ve anneleri boğmaca hastalığından korumak amacıyla önemli bir adım atıyor. 2 Nisan itibarıyla, gebelere boğmaca bileşeni içeren tetanos-difteri-aselüler boğmaca (Tdab) aşısı uygulanacak.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 17:08

Sağlık Bakanlığı, anne ve yenidoğan bebeği boğmaca hastalığına karşı korumak amacıyla önemli bir adım atıyor. 2 Nisan itibarıyla, gebelik dönemindeki kadınlara tetanos-difteri (Td) aşısının bir dozunun, aselüler boğmaca aşısı bileşeni de içeren tetanos-difteri-aselüler boğmaca (Tdab) aşısı şeklinde uygulanmasına başlanacak.

BOĞMACA HASTALIĞI NEDİR?

Boğmaca, hava yoluyla kolayca bulaşabilen ve özellikle bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen tehlikeli bir hastalık olarak biliniyor. Şiddetli öksürük atakları ile seyreden hastalık, yenidoğanlarda ani nefes durmasına, zatürreye, havaleye ve hatta beyin hasarına neden olabiliyor. Uzmanlar, boğmacaya karşı korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğunu vurguluyor.

Boğmaca aşısı, dünya genelinde 1930'lu yıllardan bu yana kullanılıyor. Türkiye'de ise 1968 yılından itibaren aşılama programına dahil edilmiş durumda. Bebeklere, difteri ve tetanos aşısı ile birlikte karma aşı olarak 2'nci aydan itibaren toplam dört doz uygulanıyor.

Ancak 2'nci aydaki ilk doz aşının boğmayaca karşı koruyuculuğu bebek yaklaşık 5 aylık olduğundan yeterli düzeye ulaşıyor. Bu süreçte, bebeği koruyan en önemli etken anneden geçen antikorlar oluyor.

Anneden bebeğe geçen antikor seviyesini artırmak amacıyla gebelik döneminde boğmaca aşısının yapılması, dünya genelinde birçok ülkede uygulanan etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

YENİDOĞAN BOĞMACA VAKALARINDA ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu tarafından gelen tavsiye uyarınca, yenidoğan boğmaca vakalarında artış gözlenmesi üzerine yenidoğan bebekleri söz konusu hastalığa karşı daha etkin bir şekilde korumak amacıyla, gebelere uygulanmak üzere boğmaca aşı bileşenini de içeren Tdab (tetanos, difteri, aselüler boğmaca) aşısını temin etti.

Aselüler boğmaca aşısı, Türkiye'de 2008 yılından itibaren Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde yer alan karma aşının içerisinde uygulanan güvenli ve modern teknoloji ile üretilmiş bir aşı olarak ifade ediliyor.

Anneyi ve yenidoğan bebeği tetanos ve difteri hastalıklarından korumak için gebelere tetanos-difteri (Td) aşısı hâlihazırda uygulanıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Boğmaca hastalığı nasıl bulaşır?
Boğmaca, enfekte kişilerin öksürük ve hapşırıklarıyla havaya yayılan bakteriler aracılığıyla solunum yoluyla bulaşır. Özellikle kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda bulaşma riski daha yüksektir.
ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
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#Tdab
#Gebelik
#Tetanos
#Difteri
#Aselüler Boğmaca
#Bağışıklama
#Çocuk Sağlığı
#Sağlık
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