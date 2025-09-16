Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Şeker hastalarına hayati uyarı: Tırnak kesimi ve ayak bakımına dikkat

Şeker hastalığının gizli tehlikesi ayaklarda saklı olabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, yanlış tırnak kesiminin ve gözden kaçan küçük yaraların, diyabet hastalarında ayağın kaybına kadar gidebilecek ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şeker hastalarına hayati uyarı: Tırnak kesimi ve ayak bakımına dikkat
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 16:27

Diyabet hastaları için kadar ayak bakımı da büyük önem taşıyor. Çünkü ayaklardaki küçük yaralar, çoğu zaman ağrı vermeden ilerleyerek ve sinir hasarı gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle uzun süredir diyabetle yaşayan hastaların bu konuya ekstra dikkat etmesi gerektiğini ve tırnakların düz kesilmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

GÜNLÜK KONTROL ŞART

Şeker hastalarının ayaklarındaki ağrıyı hissetmediğini belirten Prof. Köksal, “Her gün ayaklarını kontrol etmeleri gerekir. En ufak bir yara veya siyahlık hızla ilerleyebilir. 3-4 gün içinde ciddi sonuçlara yol açabilir” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Köksal, “Özellikle 10-15 yıldan uzun süredir şeker hastalığı olanlarda ayaklarda damar tıkanıklığı kaçınılmaz. Bu nedenle ayak bakımı çok önemli. Tırnaklar dipten kesilmemeli, düz ve kontrollü kesilmeli. Topuklarda çatlak bırakılmamalı çünkü mikrop girebilir. Parmak aralarındaki kaşıntılara dikkat edilmeli, mantar enfeksiyonuna yol açabilir” dedi.

DOĞRU AYAK GİYSİLERİ VE ÖZEN

Ayakkabı seçimi ve çorap kullanımının önemine de değinen Köksal, “Kösele yani sert ayakkabı asla giymemeli, yumuşak tabanlı ayakkabılar tercih edilmeli. Çorapların konçları kesilmeli veya yüksek ısıda yıkanmalı. Damar tıkanıklığı olan hastalarda ayak enfeksiyonu hızlı ilerleyebilir; en küçük kızarıklık, siyahlık veya ağrı ciddi bir soruna işaret edebilir” dedi. Prof. Dr. Köksal, şeker hastalarının ellerine gösterdiği özeni ayaklarına da göstermesi gerektiğini ve ayaklarda çatlak oluşmaması için her gün yumuşatıcı kremlerle kremlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Tıkalı atardamar açılmadan ayak enfeksiyonu iyileşmez. Ayağınızda en küçük değişiklikte bir kalp ve damar cerrahına başvurun” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#damar tıkanıklığı
#kalp sağlığı
#Diabet
#Ayak Bakımı
#Sinir Hasarı
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.