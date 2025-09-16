Şeker hastalarına hayati uyarı: Tırnak kesimi ve ayak bakımına dikkat

Diyabet hastaları için kalp sağlığı kadar ayak bakımı da büyük önem taşıyor. Çünkü ayaklardaki küçük yaralar, çoğu zaman ağrı vermeden ilerleyerek damar tıkanıklığı ve sinir hasarı gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle uzun süredir diyabetle yaşayan hastaların bu konuya ekstra dikkat etmesi gerektiğini ve tırnakların düz kesilmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

GÜNLÜK KONTROL ŞART

Şeker hastalarının ayaklarındaki ağrıyı hissetmediğini belirten Prof. Köksal, “Her gün ayaklarını kontrol etmeleri gerekir. En ufak bir yara veya siyahlık hızla ilerleyebilir. 3-4 gün içinde ciddi sonuçlara yol açabilir” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Köksal, “Özellikle 10-15 yıldan uzun süredir şeker hastalığı olanlarda ayaklarda damar tıkanıklığı kaçınılmaz. Bu nedenle ayak bakımı çok önemli. Tırnaklar dipten kesilmemeli, düz ve kontrollü kesilmeli. Topuklarda çatlak bırakılmamalı çünkü mikrop girebilir. Parmak aralarındaki kaşıntılara dikkat edilmeli, mantar enfeksiyonuna yol açabilir” dedi.

DOĞRU AYAK GİYSİLERİ VE ÖZEN

Ayakkabı seçimi ve çorap kullanımının önemine de değinen Köksal, “Kösele yani sert ayakkabı asla giymemeli, yumuşak tabanlı ayakkabılar tercih edilmeli. Çorapların konçları kesilmeli veya yüksek ısıda yıkanmalı. Damar tıkanıklığı olan hastalarda ayak enfeksiyonu hızlı ilerleyebilir; en küçük kızarıklık, siyahlık veya ağrı ciddi bir soruna işaret edebilir” dedi. Prof. Dr. Köksal, şeker hastalarının ellerine gösterdiği özeni ayaklarına da göstermesi gerektiğini ve ayaklarda çatlak oluşmaması için her gün yumuşatıcı kremlerle kremlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Tıkalı atardamar açılmadan ayak enfeksiyonu iyileşmez. Ayağınızda en küçük değişiklikte bir kalp ve damar cerrahına başvurun” ifadelerini kullandı.