Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Sigaranın zararlarına karşı doğal destek: Kozalak şurubu

Elazığ'da 7 yıldır doğal ürünler hazırlayan Tuba Bahçeci, astım, KOAH ve öksürüğe iyi gelen kozalak şurubu hazırlıyor. Bahçeci odun ateşinde 7 saat kaynattığı şurubu özellikle sigara kullananlara öneriyor. Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Bahçeci, kozalak şurubunun yanı sıra 50 farklı sabun çeşidi de üretiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 12:00

Elazığ'ın Yedigöze köyünde yaşayan iki çocuk annesi Tuba Bahçeci, 7 yıldır çeşitli doğal ürünler yapıyor. 50 farklı sabun çeşidinin yanı sıra , KOAH ve öksürük gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen kozalak şurubu hazırlayan Bahçeci, özellikle sigara kullananlara bu ürünü tavsiye ediyor.

Sigaranın zararlarına karşı doğal destek: Kozalak şurubu

"KOZALAK ŞURUBUNU 7 SAAT KAYNATIYORUZ"

Bebek kozalaklarını toplayıp bir gün suda beklettiklerini ve ardından odun ateşinde 7 saat kaynattıklarını ifade eden Bahçeci, "İki çocuk annesiyim. 7 yıldır bu işle uğraşıyorum. Doğal ürünler yapıyorum. 50 çeşit sabunumuz var. Birçok doğal ürün yapıyorum. Bugün burada doğal ürünlerimizden olan kozalak şurubu yapıyorum. Bebek kozalaklarımızı topluyoruz. Bir gün boyunca suda bekletiyoruz. Beklettikten sonra odun ateşinde kazanda tam 7 saat bunu kaynatıyoruz. Şeker kullanmıyorum. Eğer şekerli isteyenler olursa içerisinde esmer şeker veya doğal bal var. Aşamalı bir şekilde kozalak şurubumuzu kaynatıyoruz. Kozalak şurubumuz astım, KOAH, öksürük tarzı rahatsızlıklarda etkilidir. Özellikle sigara kullananların bu kozalak şurubunu kullanması gerekiyor" dedi.

Sigaranın zararlarına karşı doğal destek: Kozalak şurubu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
ETİKETLER
#astım
#Ev Yapımı Kefir
#Kozalak Şurubu
#Tuba Bahçeci
#Doğal Ürünler
#Sabun
#Koah
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.