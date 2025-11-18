Menü Kapat
Sağlık
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Soğuk hava kalp krizini tetikler mi? Uzman doktor riskleri tek tek sıraladı

Soğuk havalar, kalp ve tansiyon hastaları için ciddi riskler oluşturuyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, özellikle sabah saatlerinde ani soğukla temasın kalp krizi ve tansiyon yükselmesi riskini artırdığı uyarısında bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
12:02
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
12:02

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, soğuk havaların damarları büzüştürerek kalp krizi ve yükselmesi riskini arttırdığı uyarısında bulunarak, özellikle sabah saatlerinde ani soğukla temas eden kalp ve hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi, özellikle kalp ve tansiyon hastaları için önemli sağlık riskleri oluşturuyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, soğuk havalarda damarların büzüşmesine bağlı olarak kalbin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını, bunun da kalp krizi ve tansiyon yüksekliği gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Soğuk hava kalp krizini tetikler mi? Uzman doktor riskleri tek tek sıraladı

KALP HASTALARINA UYARI

Dr. Erhan Yazıcı, soğuk hava ile temas eden vücudun ısı kaybını azaltmak için damarlarını daralttığını ifade ederek, "Sıcaklık düştüğünde damarlar büzüşür ve kan basıncı yükselir. Bu da kalbin daha yüksek bir basınca karşı çalışmasına neden olur. Kalp hastalığı olan kişilerde bu durum göğüs ağrısı, ritim bozuklukları ya da kalp krizi riskini artırabilir" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, özellikle sabah saatlerinde soğuk havaya ani çıkışların kalp üzerinde ekstra stres oluşturduğunu ve hastaların bu saatlerde daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Dr. Yazıcı, soğuk havanın yalnızca kalbi değil, tansiyonu da doğrudan etkilediğini belirterek, "Soğuk hava tansiyonda ani yükselmelere yol açabilir. Hipertansiyon hastalarının bu dönemde ilaçlarını aksatmaması, rutin ölçümlerini sıklaştırması ve kendilerini zorlayacak fiziksel aktivitelerden kaçınması önemlidir" şeklinde konuştu.

Soğuk hava kalp krizini tetikler mi? Uzman doktor riskleri tek tek sıraladı

DIŞARI ÇIKARKEN DİKKATLİ OLUN

Soğuk havalarda alınabilecek basit önlemlerin kalp üzerindeki yükü önemli ölçüde azalttığını belirten Dr. Yazıcı, "Vücudu sıcak tutacak şekilde kat kat giyinin. Ağız ve burunu kapatacak bir atkı kullanın, soğuk havayı direkt solumak kalp yükünü artırabilir. Şiddetli rüzgâr ve düşük sıcaklıklarda mümkün olduğunca dışarı çıkmaktan kaçının. Ağır egzersizleri soğuk havaya denk getirmeyin, kapalı ve sıcak ortamlarda yapmayı tercih edin. Bol su tüketin. Kış aylarında susuzluk hissi azalsa bile vücudun sıvı ihtiyacı devam eder" diyerek alınması gereken tedbirleri sıraladı.

Kış aylarında kalple ilgili şikâyetlerin arttığını vurgulayan Dr. Yazıcı, herhangi bir göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi veya ani tansiyon yükselmesi durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Soğuk hava kalp krizini tetikler mi? Uzman doktor riskleri tek tek sıraladı

Dr. Erhan Yazıcı son olarak, kalp hastalarının düzenli kontrollerini kış aylarında da aksatmaması gerektiğini belirterek, "Bu dönemde hastaların kontrollerini daha sık yapması, ilaç uyumuna dikkat etmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmesi riskleri önemli ölçüde azaltır" diye konuştu.

