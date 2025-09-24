Menü Kapat
Sağlık
Uzman isimden bağışıklık uyarısı: Solunum yetmezliğine kadar gidiyor

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber bulaşıcı hastalıklar da artıyor. Bağışıklık sistemi konusunda uyarıda bulunan uzmanlar influenza ve nadir de olsa covid görüldüğüne dikkat çekiyor. Uzmanlar bağışıklığı zayıf olan kişilerde solunum yetmezliği tehlikesi olabileceğini söylüyor.

Uzman isimden bağışıklık uyarısı: Solunum yetmezliğine kadar gidiyor
Yaz sonu mevsimsel geçişin olduğu şu günlerde uzmanlar vatandaşları konusunda uyarıyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine düştü, bulaşıcı hastalıklar arttı. Uzmanlar, influenza ve nadir de olsa görüldüğüne dikkat çekerek, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde hastalığın ilerleyerek zatürreye çevirebileceğini, hatta solunum yetmezliğine kadar gidebileceği uyarısında bulundu.

Uzman isimden bağışıklık uyarısı: Solunum yetmezliğine kadar gidiyor

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Doğaç Uğurcan, "Damlacık yoluyla bulaşan viral bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı bu aylarda artmaya başlıyor. Bu aslında tüm ülke genelinde, ilimiz için de aynı şekilde her sene bizim gördüğümüz durumlar. Etkenler tabii her yıl değişiklik gösterebiliyor ama bizim en sık gördüğümüz, halk arasında olarak geçen influenza virüsü ya da boğazda üreyen beta mikrobu gibi bazı bakteriler ve virüsler. Çocuklarda görülen RSV virüsü gibi farklı etkenler, farklı sıklıkta her yıl karşımıza çıkıyor" dedi.

Uzman isimden bağışıklık uyarısı: Solunum yetmezliğine kadar gidiyor

"COVİD NADİR DE OLSA GÖRÜLEBİLMEKTE"

‘Bu hastalığı ne zaman geçirdik, acaba biz bu hastalığa yakalandık mı’ sorusunun tanısını koyabilmek için uzman hekim tarafından kontrollerin yapılması gerektiğine değinen Uzm. Dr. Doğaç Uğurcan şu açıklamaları yaptı:

"Bu hastalıkların semptomları birbirine çok benziyor. Özellikle ateş yüksekliği, 37.5 veya 38 derecenin üzerinde bir ateşin olması, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma gibi semptomların olması, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, ishal gibi yine benzer şikayetlerin olması bize bu hastalıklar açısından biraz daha temkinli olmamız gerektiğini ve belki bir doktora gitmemiz gerektiği söylüyor. Özellikle yaşlı kişilerin, bağışıklığı baskılanmış örneğin şeker hastaları, kalp hastaları, akciğer hastalığı, kronik akciğer hastalığı olanlar ya da kanser hastalarının biraz daha dikkatli olması gerekiyor ve bir ateş yüksekliği durumunda mutlaka bir doktora başvurmalarında fayda var. Artık influenza önceki salgınlardan pandemi döneminden kalan hala covid nadir de olsa görülebilmekte. Bunların sıklığında bir artış var mı dememiz için de mutlaka bu tanısal testlerin yapılmasında fayda var.

Uzman isimden bağışıklık uyarısı: Solunum yetmezliğine kadar gidiyor

MASKE UYARISI

Çünkü gerçekten de şikayetler birbirine çok benziyor. Bazı hastalar çok hafif olarak geçiriyor, hiç doktora gitmeden atlatabiliyor ama bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde bu hastalık ilerleyebilir, zatürreye çevrilebilir, solunum yetmezliğine gidebilir. Dolayısıyla da bu kişilerin biraz daha dikkatli olmasında fayda var. Korunmak için ne yapmalıyız, bu hastalıktan korunmak için bir kere artık pandemiden alışkın olduğumuz gibi sosyal mesafeye dikkat etmemiz, ellerimizi yıkamamız, kalabalık alanlara girerken eğer bağışıklığınız düşükse mutlaka bir maske kullanmanızda fayda var. Özellikle eylül ayından aralık ayının sonuna kadar mümkünse bir grip aşısı olunmalı. Özellikle aile hekiminize danışarak bir grip aşısı olmanız da özellikle yıl boyunca sizi koruyacaktır. Her yıl da aşınızı yenilemeniz gerekmektedir. Aşıyı da özellikle yaşlı, 65 yaş üstü kişilere tavsiye ediyoruz ya da kronik hastalığı olanlara grip aşısı olmalarını özellikle tavsiye ediyoruz."

Uzman isimden bağışıklık uyarısı: Solunum yetmezliğine kadar gidiyor

BAĞIŞIKLIĞA DİKKAT!

Uzm. Dr. Doğaç Uğurcan, "Egzersiz ve spor, özellikle yürüyüşler, bağışıklığımızı güçlendirmek için yine yapabileceğimiz bir başka alternatif. Bunun dışında tütün ürünleri, alkol, bunlardan uzak durmak, değişik alışkanlıklarımız varsa böyle kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak da sizin bağışıklığınızı güçlendirecektir diye düşünüyorum. Bunlara dikkat edersek bu kışı da inşallah güzel bir şekilde, ağır bir hastalığa yakalanmadan atlatabiliriz" diye konuştu.

