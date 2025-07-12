Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türk mühendisi savunmada ilke imza attı: Dünya devleri arasına girdi!

Türk mühendisleri, uluslararası sahnede büyük bir başarıya imza attı. DEICO, alanın en prestijli uluslararası oluşumlarından PXI Konsorsiyumu'na (PXISA) Türkiye'den katılan ilk şirket ünvanını kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk mühendisi savunmada ilke imza attı: Dünya devleri arasına girdi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 17:41

Savunma, havacılık ve endüstriyel alanlarda test ve ölçüm çözümleri geliştiren DEICO, uluslararası düzeyde büyük prestije sahip PXI Konsorsiyumu'na Türkiye'den katılan ilk firma ünvanını kazandı. Aynı zamanda PXI standardında donanım geliştiren ilk Türk firması oldu.

Türk mühendisleri, milli test sistemleri konusundaki çalışmalarıyla, bu alandaki en prestijli uluslararası organizasyonun kapısını ilk kez açtı.

Türk mühendisi savunmada ilke imza attı: Dünya devleri arasına girdi!

ULUSLARARASI BİR BAŞARIYA ULAŞTI

Savunma, havacılık ve diğer endüstriler için yenilikçi test ve ölçüm çözümleri sunan DEICO, bu alanlarda yerli ve milli ürünlerin gelişimini desteklerken uluslararası bir başarıya ulaştı. DEICO, PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) Konsorsiyumu'na (PXISA) Türkiye’den üye olan ve PXI standardında modüller geliştiren ilk firma oldu.

PXI tabanlı test sistemleri, yüksek teknolojili savunma ve havacılık platformlarında kritik roller üstleniyor. Türkiye’de sayısı giderek artan yerli savunma platformlarının, hızlı, güvenilir ve maliyet etkin şekilde test edilebilmesi, bu alanda gelişmiş sistemlere duyulan ihtiyacı artırıyor. DEICO, yerli çözümleriyle bu ihtiyaca cevap vererek dışa bağımlılığı azaltıyor, test süreçlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

PXI Konsorsiyumu üyeliği, teknik bir başarının yanı sıra Türkiye’nin uluslararası standartların belirlenmesinde söz sahibi olmasının da önünü açan stratejik bir adım niteliği taşıyor. Bu üyelikle birlikte DEICO, global teknoloji pazarında hem standartların oluşturulmasında rol oynayacak hem de kendi geliştirdiği ürünlerle uluslararası rekabete katılacak.

DEICO’nun PXI şasi ve modülleri, IDEF 2025’te ilk kez kamuoyuyla buluşacak. Geliştirilen platformlar, Türk savunma sanayisinin test altyapısını yerli kaynaklarla güçlendirmeyi, uzun vadede test maliyetlerini düşürmeyi ve sürdürülebilir bir çözüm mimarisi sunmayı hedefliyor.

MİLLİ TEST SİSTEMLERİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Savunma sanayisinde yerli ve milli çözümler geliştirilmesinde, bu alanda kullanılacak test sistemlerinin milliliği de kritik önem taşıyor.

Milli test sistemleri, savunma ekipmanlarının tasarım, üretim ve doğrulama süreçlerinde yabancı teknolojilere bağımlılığı en aza indiriyor. Yerli çözümlerle geliştirilen test platformları, özellikle uçuş kontrol sistemleri, aviyonik donanımlar ve füze sistemleri gibi kritik teknolojilerin güvenilirliğini artırıyor.

Savunma sistemlerinin test süreçlerinde kullanılan yabancı sistemler, veri güvenliği riski taşıyabilir. Milli test sistemleri sayesinde hassas bilgilerin korunmasını sağlayarak stratejik projelerin gizliliğini garanti altına alıyor.

Milli test sistemleri, ihtiyaçlara özel çözümler sunarak geliştirme süreçlerini hızlandırıyor.

İthal test sistemleri yüksek maliyetler ve bakım giderleri gerektiriyor. Milli sistemler, uzun vadede maliyet avantajı sağlayarak savunma sanayisinin ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor. Milli test sistemleri, Türk mühendislerinin inovasyon kapasitesini güçlendiriyor, uluslararası pazarda rekabet gücünü artırıyor.

Savunma sanayisinde kendi test altyapısına sahip olmak, Türkiye’nin stratejik özerkliğini pekiştiriyor. Yerli sistemler, dış kaynaklı ambargo veya kısıtlamalara karşı savunma projelerinin sürekliliğini sağlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En çok hisseleri yükselen savunma şirketleri belli oldu! İki Türk şirketi öne çıktı
Çelik kalkan yollarda: SİPER test için geri sayımda!
ETİKETLER
#havaçılık
#savunma sanayisi
#Deico
#Pxi
#Yerli Ve Milli Teknoloji
#Test Ve Ölçüm Sistemleri
#Endüstri 4.0
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.