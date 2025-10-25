Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
20°
Editor
 Serhat Yıldız

Ali Koç gemileri yaktı! O köklü kulübü satın alıyor

Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, gündeme bomba gibi haberle döndü. İspanya La Liga'nin köklü ekiplerinden birini satın alacağı iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

Ali Koç gemileri yaktı! O köklü kulübü satın alıyor
25.10.2025
25.10.2025
'de uzun yıllar başkanlık yapan , görevini geçtiğimiz aylarda Sadettin Saran'a devretmişti. Görev süresince hem başarıları hem de eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Koç'un, futbola olan tutkusunu sürdürmekte kararlı olduğu konuşuluyor. Yakın çevresine göre Koç, futboldan tamamen çekilmek yerine yurt dışında bir kulüp satın alma planı yapıyor.

Ali Koç gemileri yaktı! O köklü kulübü satın alıyor

HEDEF LA LIGA: SEVILLA İDDİASI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ali Koç'un radarındaki kulüp . temsilcisi Sevilla'da Del Nido ailesi arasında uzun süredir devam eden yönetim anlaşmazlığı nedeniyle kulübün el değiştirme ihtimali doğdu. Bu durum, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekti; bunlar arasında Ali Koç'un da bulunduğu öne sürülüyor.

Ali Koç gemileri yaktı! O köklü kulübü satın alıyor

HİSSE TEKLİFLERİ MASADA

Sevilla için şu ana kadar Antonio Lappi ve Fede Quintero'nun da ortak bir teklif sunduğu belirtildi. İspanyol kaynaklara göre yatırımcılar, kulübün çoğunluk hisselerini devralmak için hisse başına 2 bin 400 euro teklif etti. Koç'un ise bu süreçte ön araştırma aşamasında olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Ali Koç gemileri yaktı! O köklü kulübü satın alıyor

SEVILLA'DA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Del Nido ailesi arasındaki çekişmenin devam etmesi halinde, Sevilla'nın satış sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor. Ali Koç'un bu hamleyle, hem dünyasındaki etkisini sürdürmek hem de Avrupa'da bir kulüp sahibi Türk iş insanı olarak yeni bir döneme adım atabileceği yorumları yapılıyor.

Ali Koç gemileri yaktı! O köklü kulübü satın alıyor
#Futbol
#sevilla
#ali koç
#la liga
#Fenerbahçe
#Yurt Dışında Kulüp Satın Alma
#Futbol Dünyası
#Spor
