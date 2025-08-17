Antalyaspor kayıpsız gidiyor: Gençlerbirliği deplasmanında da galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında, Gençlerbirliği ve Antalyaspor sahaya çıktı. Akdeniz ekibi, Storm'un 81. dakikada attığı gol ile zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

ANTALYASPOR 6 PUANA ULAŞTI

Emre Belözoğlu'nun takımı bu galibiyetle birlikte 6 puana ulaşırken, Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği ise sezona kötü başladı ve henüz hiç puan alamadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert Bulut.

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson (Dk. 84 Sinan Osmanoğlu), Goutas, Hanousek, Zuzek, Samed Onur (Dk. 72 Onyekuru), Göktan Gürpüz, Nalepa, Abdurrahim Dursun (Dk. 84 Furkan Ayaz Özcan), Metehan Mimaroğlu.

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Kaluzinski (Dk. 55 Ceesay), Güray Vural (Dk. 55 Bünyamin Balcı), Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Engin Poyraz Yıldırım), Storm (Dk. 90+1 Ali Demirbilek), Cvancara (Dk. 88 Gianneti).

Gol: Dk. 81 Storm (Hesap.com Antalyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 33 Paal, Dk. 83 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor).

