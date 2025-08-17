Menü Kapat
28°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Antalyaspor kayıpsız gidiyor: Gençlerbirliği deplasmanında da galibiyet!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'e iki maçını da kazanarak başladı. Kırmızı beyazlılar, ilk haftadaki Kasımpaşa maçından sonra Gençlerbirliği deplasmanında da galip geldi.

Antalyaspor kayıpsız gidiyor: Gençlerbirliği deplasmanında da galibiyet!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 22:12

'in ikinci haftasında, ve sahaya çıktı. Akdeniz ekibi, Storm'un 81. dakikada attığı gol ile zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

https://x.com/Antalyaspor/status/1957140604464644470

ANTALYASPOR 6 PUANA ULAŞTI

'nun takımı bu galibiyetle birlikte 6 puana ulaşırken, Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği ise sezona kötü başladı ve henüz hiç puan alamadı.

Antalyaspor kayıpsız gidiyor: Gençlerbirliği deplasmanında da galibiyet!

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert Bulut.

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson (Dk. 84 Sinan Osmanoğlu), Goutas, Hanousek, Zuzek, Samed Onur (Dk. 72 Onyekuru), Göktan Gürpüz, Nalepa, Abdurrahim Dursun (Dk. 84 Furkan Ayaz Özcan), Metehan Mimaroğlu.

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Kaluzinski (Dk. 55 Ceesay), Güray Vural (Dk. 55 Bünyamin Balcı), Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Engin Poyraz Yıldırım), Storm (Dk. 90+1 Ali Demirbilek), Cvancara (Dk. 88 Gianneti).

Gol: Dk. 81 Storm (Hesap.com Antalyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 33 Paal, Dk. 83 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor).

https://x.com/kirmizikara/status/1957140478182539668

ANTALYASPOR'DA SEZON HEDEFİ NEDİR?
Emre Belözoğlu, Akdeniz temsilcisini Avrupa'ya taşımak istiyor.
