SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Editor
 Emir Yücel

Arda Güler'den Lamine Yamal sorusuna tepki! 'Böyle söylemek doğru değil'

A Milli Futbol Takımı yarın akşam Konya'da İspanya ile bir araya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen genç yıldız Arda Güler, bir gazetecinin kendisini Lamine Yamal ile kıyaslamasına tepki gösterdi.

06.09.2025
06.09.2025
A Milli Takımı’nın genç yıldızı , İspanya ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. ’de forma giyen 20 yaşındaki yıldız futbolcumuz, bir gazetecinin kendisini ’nın genç yeteneği ile kıyaslayarak yönelttiği soruya net bir yanıt vererek, bu karşılaştırmanın doğru olmadığını ifade etti.

Arda Güler'den Lamine Yamal sorusuna tepki! 'Böyle söylemek doğru değil'

"BU SORU DOĞRU DEĞİL!"

Basın toplantısında konuşan Arda Güler, kendisine yöneltilen Lamine Yamal kıyaslamasına, “Bu soru doğru değil. Aynı mevkide, aynı tarzda oyuncular değiliz. Herkesin kendine has tarzı var. Ben kendi oyunuma odaklanıyorum,” diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Arda Güler'den Lamine Yamal sorusuna tepki! 'Böyle söylemek doğru değil'

Güler, İspanya maçı hakkında ise, “Zor bir maç olacak ama biz de iyi bir takımız. Sahada elimizden gelenin fazlasını yapacağız,” ifadelerini kullandı.

Arda Güler'den Lamine Yamal sorusuna tepki! 'Böyle söylemek doğru değil'

Genç oyuncu, kampındaki atmosferin olumlu olduğunu ve hedeflerinin galibiyet olduğunu da sözlerine ekledi. Arda’nın bu açıklamaları, sosyal medyada gündem olurken, genç yıldızın özgüveni ve net tavrı takdir topladı.

