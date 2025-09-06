Arda Güler'den Lamine Yamal sorusuna tepki! 'Böyle söylemek doğru değil'

A Milli Futbol Takımı’nın genç yıldızı Arda Güler, İspanya ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Real Madrid’de forma giyen 20 yaşındaki yıldız futbolcumuz, bir gazetecinin kendisini Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal ile kıyaslayarak yönelttiği soruya net bir yanıt vererek, bu karşılaştırmanın doğru olmadığını ifade etti.

"BU SORU DOĞRU DEĞİL!"

Basın toplantısında konuşan Arda Güler, kendisine yöneltilen Lamine Yamal kıyaslamasına, “Bu soru doğru değil. Aynı mevkide, aynı tarzda oyuncular değiliz. Herkesin kendine has tarzı var. Ben kendi oyunuma odaklanıyorum,” diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Güler, İspanya maçı hakkında ise, “Zor bir maç olacak ama biz de iyi bir takımız. Sahada elimizden gelenin fazlasını yapacağız,” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, milli takım kampındaki atmosferin olumlu olduğunu ve hedeflerinin galibiyet olduğunu da sözlerine ekledi. Arda’nın bu açıklamaları, sosyal medyada gündem olurken, genç yıldızın özgüveni ve net tavrı takdir topladı.