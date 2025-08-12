Arda Turan hakkında şok iddia! 'Menajerler Shaktar'a götürdü'

Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, sezon başında Eyüpspor'dan Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan'la ilgili konuştu. Rıza Çalımbay'ın Arda Turan sözleri oldukça gündem oldu.

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynadıktan sonra teknik direktörlük görevine geçen ve son olarak Sivasspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, Akşam Gazetesine yaptığı röportajla gündeme bomba gibi düştü.

Beğendiği Türk teknik direktörler sorulan Rıza Çalımbay, cevap vermekten kaçındı. Bunun üzerine Çalımbay'a, Arda Turan'ın Shakhtar'ın başına geçtiği hatırlatıldı. Tecrübeli çalıştırıcının bu konu özelinde sarf ettiği sözler ise gündem oldu.

"ARDA TURAN'I MENAJERLER GÖTÜRDÜ!"

Yaptığı röportajda Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e gitmesi de sorulan Rıza Çalımbay çok tartışılacak bir cevap verdi. İşte Arda Turan hakkındaki sözleri;

"Onu menajerler götürdü. Menajerler vardır bazı antrenörleri, futbolcuları bazı takımlara götürürler" Shaktar Donetsk teknik direktörü Arda Turan'ın bu sözlere ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.