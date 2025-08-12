Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Arda Turan hakkında şok iddia! 'Menajerler Shaktar'a götürdü'

Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, kendisine yöneltilen Arda Turan sorusuna oldukça gündem olacak bir cevap verdi. Söylenen sözlerden sonra sosyal medyada da büyük bir tartışma başladı. İşte çok tartışılacak sözler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Turan hakkında şok iddia! 'Menajerler Shaktar'a götürdü'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 14:46

Tecrübeli , sezon başında Eyüpspor'dan 'in başına geçen 'la ilgili konuştu. Rıza Çalımbay'ın Arda Turan sözleri oldukça gündem oldu.

Arda Turan hakkında şok iddia! 'Menajerler Shaktar'a götürdü'

Türkiye'de uzun yıllar oynadıktan sonra teknik direktörlük görevine geçen ve son olarak Sivasspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, Akşam Gazetesine yaptığı röportajla gündeme bomba gibi düştü.

Arda Turan hakkında şok iddia! 'Menajerler Shaktar'a götürdü'

Beğendiği Türk teknik direktörler sorulan Rıza Çalımbay, cevap vermekten kaçındı. Bunun üzerine Çalımbay'a, Arda Turan'ın Shakhtar'ın başına geçtiği hatırlatıldı. Tecrübeli çalıştırıcının bu konu özelinde sarf ettiği sözler ise gündem oldu.

Arda Turan hakkında şok iddia! 'Menajerler Shaktar'a götürdü'

"ARDA TURAN'I MENAJERLER GÖTÜRDÜ!"

Yaptığı röportajda Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e gitmesi de sorulan Rıza Çalımbay çok tartışılacak bir cevap verdi. İşte Arda Turan hakkındaki sözleri;

"Onu menajerler götürdü. Menajerler vardır bazı antrenörleri, futbolcuları bazı takımlara götürürler" Shaktar Donetsk teknik direktörü Arda Turan'ın bu sözlere ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Arda Turan hakkında şok iddia! 'Menajerler Shaktar'a götürdü'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Turan takıldı: Shaktar Donetsk'in kritik beraberliği!
Arda Turan çileden çıktı! Canlı yayına yansıyan sözleri Ukrayna'yı ayağa kaldırdı
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#teknik direktör
#arda turan
#shakhtar donetsk
#rıza çalımbay
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.