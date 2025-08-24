Aslan stratejik oynadı! Galatasaray, Fransızları köşeye sıkıştırdı

Galatasaray, Sane ve Osimhen’in ardından üçüncü transferinin Wilfried Singo olmasını istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un savunma hattında ilk tercihi Singo için bir aydır uğraşan sarı-kırmızılı kulüp, masaya 40 milyon Euro ile oturan Monaco'yu sonunda indirime ikna etti.

Kiralama formülünü devreye sokan Galatasaray, sezon sonunda 25 milyon Euro’luk opsiyonla Fildişi Sahilli savunmacının bonservisini almaya hazır.

Hem stoper hem sağ bek oynayabilen Singo, iki bölgeyi birden tamamladığı için listenin ilk sırasına yazılmıştı.

Monaco'yu köşeye sıkıştırmak isteyen Galatasaray, Akanji ile görüşerek pazarlıkta elini güçlendirdi.

RAKAMDA TAVİZ VERİLMEDİ

Singo'ya da Sanchez'in 5 milyon Euro'yu bulan ücreti önerildi ve rakamda taviz verilmedi.

24 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, transferi tamamlama adına dün İstanbul'a getirildi ve görüşmelerde sona gelindi.

Şampiyonlar Ligi listesini 2 Eylül'de UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar Singo'yu resmiyete dökecek.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da oynayan Wilfried Singo, geçen sezon Monaco'da 35 maçta forma giyerken 3 gol, 3 asistlik skor katkısı da verdi. 4 karşılaşmada sağ bekte görev aldı.