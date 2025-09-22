Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Aziz Yıldırım'ın 2018'deki Ali Koç sözleri yeniden gündemde! Ne söylediyse gerçek oldu

Fenerbahçe'de camianın beklediği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkan Saadettin saran oldu. 7 yıllık Ali Koç dönemi ise sona erdi. Yaşanan bu önemli gelişmenin ardından, eski başkan Aziz Yıldırım'ın, tahtını elinden alan Ali Koç ile ilgili söyledikleri yeniden gündem oldu. İşte Yıldırımın o sözleri...

'de 7 yıllık dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli camiada yapılan seçimde , 12 bin 325 oy alarak kulübün 38. başkanı seçildi. Mevcut başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

Aziz Yıldırım'ın 2018'deki Ali Koç sözleri yeniden gündemde! Ne söylediyse gerçek oldu

GÖREVİ BIRAKIRKEN YUHALANMIŞTI

2018 yılında görevi bırakırken kongrede yuhalanan 'ın kürsüde söylediği sözler, Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Taraftarlar, o görüntüleri sonrası paylaşımlarıyla tekrar hatırlattı.

Aziz Yıldırım'ın 2018'deki Ali Koç sözleri yeniden gündemde! Ne söylediyse gerçek oldu

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 2018'de Ali Koç'a mağlup olurken kürsüde "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratlarına karşılık "Bakın ayıp oluyor ben bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz" demişti.

Aziz Yıldırım'ın 2018'deki Ali Koç sözleri yeniden gündemde! Ne söylediyse gerçek oldu

Aradan geçen 7 yılda Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de hiç şampiyon olamadı. Ali Koç, dün akşam Sadettin Saran'a verilen tepki oylarıyla görevini devretti. Akıllara Aziz Yıldırım'ın o sözleri geldi…

Aziz Yıldırım'ın 2018'deki Ali Koç sözleri yeniden gündemde! Ne söylediyse gerçek oldu

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 7 sene önceki kongrede yuhalanınca, "Ben bu kulüp için hapis yattım. Herkes kendine gelsin, burası Fenerbahçe kongre salonu! 20 sene bu kulübe hizmet ettim çocuğumun nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Birbirimize saygılı olalım! Saygıyı yitirirseniz Fenerbahçe bölünür" demişti.

TGRT Haber
