Aziz Yıldırım'ın 2018'deki Ali Koç sözleri yeniden gündemde! Ne söylediyse gerçek oldu

Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli camiada yapılan seçimde Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak kulübün 38. başkanı seçildi. Mevcut başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

GÖREVİ BIRAKIRKEN YUHALANMIŞTI

2018 yılında görevi bırakırken kongrede yuhalanan Aziz Yıldırım'ın kürsüde söylediği sözler, Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Taraftarlar, o görüntüleri seçim sonrası paylaşımlarıyla tekrar hatırlattı.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 2018'de Ali Koç'a mağlup olurken kürsüde "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratlarına karşılık "Bakın ayıp oluyor ben bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz" demişti.

Aradan geçen 7 yılda Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de hiç şampiyon olamadı. Ali Koç, dün akşam Sadettin Saran'a verilen tepki oylarıyla başkanlık görevini devretti. Akıllara Aziz Yıldırım'ın o sözleri geldi…

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 7 sene önceki kongrede yuhalanınca, "Ben bu kulüp için hapis yattım. Herkes kendine gelsin, burası Fenerbahçe kongre salonu! 20 sene bu kulübe hizmet ettim çocuğumun nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Birbirimize saygılı olalım! Saygıyı yitirirseniz Fenerbahçe bölünür" demişti.