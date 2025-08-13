Beşiktaş'ta beklenen ayrılık duyuruldu!

Beşiktaş'ta genç futbolcular ile tek tek yollar ayrılıyor. Semih Kılıçsoy'a geçtiğimiz günlerde veda eden Kartal, şimdi de Can Keleş için Kocaelispor ile anlaştı.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER DUYURUSU

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

https://x.com/Besiktas/status/1955612089428660735

CAN KELEŞ'İN BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Beşiktaş formasıyla toplamda sadece 6 maça çıkan 23 yaşındaki Can Keleş, bu kısa sürede gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.