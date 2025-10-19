Beşiktaş'ta seçim heyecanı!

Beşiktaş'ın olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısı Ali Rıza Dizdar’ın başkanlığında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

5 ADAY YARIŞACAK

Seçimde Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere 5 aday yarışacak. Divan kurulu başkanlık seçiminde üyeler, Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak. Divan kurulu başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.