Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Burak Yılmaz imzayı attı! Yeniden Süper Lig'de

Eski futbolcu Burak Yılmaz; Gaziantep Futbol Kulübü’nün yeni teknik direktörü oldu. Başarılı teknik adam sezon sonuna kadar Gaziantep'in başında olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burak Yılmaz imzayı attı! Yeniden Süper Lig'de
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 16:32

Trendyol ekiplerinden Gaziantep Kulübü, teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı. Başarılı teknik adam sezon sonuna kadar Gaziantep'in başında olacak.

Burak Yılmaz imzayı attı! Yeniden Süper Lig'de

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı.

Burak Yılmaz imzayı attı! Yeniden Süper Lig'de

Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Kırmızı-Siyahlılar önceki gün 60 günlük maceranın ardından İsmet Taşdemir ile yol ayrımına gitmişti. Burak Yılmaz, Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Buradaki görevinden 30 Haziran'da ayrıldı.

Burak Yılmaz imzayı attı! Yeniden Süper Lig'de
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#süper lig
#teknik direktör
#gaziantep fk
#burak yılmaz
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.