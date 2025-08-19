Burak Yılmaz imzayı attı! Yeniden Süper Lig'de

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı. Başarılı teknik adam sezon sonuna kadar Gaziantep'in başında olacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Kırmızı-Siyahlılar önceki gün 60 günlük maceranın ardından İsmet Taşdemir ile yol ayrımına gitmişti. Burak Yılmaz, Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Buradaki görevinden 30 Haziran'da ayrıldı.