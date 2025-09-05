Burak Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri: "Bazı söylemlerine katılmıyorum"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve A Milli Takım hakkında konuştu. İlave olarak beklentilerini de anlatan Burak Yılmaz, ihtimallerden bahsetti.

BURAK YILMAZ'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

"Kerem’e başarılar diliyorum. Özel bir oyuncu, A Milli Takım için çok değerli. Avrupa’da oyuncular sık sık kulüp değiştiriyor, normal karşılıyorum. Bazı söylemlerini tasvip etmesem de Allah yolunu açık etsin."

FORVETSİZ MİLLİ TAKIM KONUSU

"Forvet her sene yetişmez, zor bir pozisyon. A Milli Takım şu anda ezbere bir oyun oynuyor. Bu başarıya odaklanmalıyız. Golcü yetişirse ekstra olur ama olmadan da başarılı olabiliriz."

GAZİANTEP FK SÜRECİ

"Gaziantep FK, bu ligin köklü kulüplerinden biri. İlk teklif geldiğinde heyecanlandık. Ekibimizle yaptığımız toplantıda buranın doğru adres olabileceğini düşündük. Allah’a şükür, şu an doğru bir karar vermiş gibi gözüküyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz çok destek oluyor. Biz de gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Pazar günü saat 20.00’de Kocaelispor ile oynayacağız. Taraftarlarımızdan ricam, saat 20.00 itibarıyla stadı doldurmuş olmaları. Dolu tribünler, oyuncularımıza büyük motivasyon olur. Onlara çok ihtiyacımız var."