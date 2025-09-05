Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
27°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Burak Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri: "Bazı söylemlerine katılmıyorum"

Burak Yılmaz, Gaziantep FK sürecine dair açıklamalar yaptı. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu transferine de değinen genç çalıştırıcı, bazı konularda aynı fikirde olmadığını ifade etti.

Burak Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri:
Gaziantep FK Teknik Direktörü , ve A Milli Takım hakkında konuştu. İlave olarak beklentilerini de anlatan Burak Yılmaz, ihtimallerden bahsetti.

BURAK YILMAZ'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

"Kerem’e başarılar diliyorum. Özel bir oyuncu, A Milli Takım için çok değerli. Avrupa’da oyuncular sık sık kulüp değiştiriyor, normal karşılıyorum. Bazı söylemlerini tasvip etmesem de Allah yolunu açık etsin."

Burak Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri: "Bazı söylemlerine katılmıyorum"

FORVETSİZ MİLLİ TAKIM KONUSU

"Forvet her sene yetişmez, zor bir pozisyon. A Milli Takım şu anda ezbere bir oyun oynuyor. Bu başarıya odaklanmalıyız. Golcü yetişirse ekstra olur ama olmadan da başarılı olabiliriz."

Burak Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri: "Bazı söylemlerine katılmıyorum"

GAZİANTEP FK SÜRECİ

"Gaziantep FK, bu ligin köklü kulüplerinden biri. İlk teklif geldiğinde heyecanlandık. Ekibimizle yaptığımız toplantıda buranın doğru adres olabileceğini düşündük. Allah’a şükür, şu an doğru bir karar vermiş gibi gözüküyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz çok destek oluyor. Biz de gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Pazar günü saat 20.00’de Kocaelispor ile oynayacağız. Taraftarlarımızdan ricam, saat 20.00 itibarıyla stadı doldurmuş olmaları. Dolu tribünler, oyuncularımıza büyük motivasyon olur. Onlara çok ihtiyacımız var."

Burak Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri: "Bazı söylemlerine katılmıyorum"

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ AÇIKLAMASIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ?
Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu; Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra, "Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum." açıklamasını yapmıştı.
