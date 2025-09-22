Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Can Uzun için servet gibi bonservis bedeli! Tarihe geçecek

Milli futbolcu Can Uzun için istenen bonservis bedeli dudak uçuklattı. 19 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi gerçekleşirse Türk futbol tarihine geçecek. İşte Uzun istenen bonservis bedeli...

Can Uzun için servet gibi bonservis bedeli! Tarihe geçecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 10:19

, 19 yaşındaki yıldız futbolcu için istediği bonservis bedeli ile dudak uçuklattı. 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansıyla oldukça başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu, kulübün piyasasındaki en değerli isimlerinden biri haline geldi.

Can Uzun için servet gibi bonservis bedeli! Tarihe geçecek

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE REKOR OLACAK

Alman basınında yer alan haberlere göre Frankfurt, Can Uzun için en az 80 milyon euro istiyor. Bu rakam gerçekleşirse, genç futbolcu Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu olarak kayıtlara geçecek.

Can Uzun için servet gibi bonservis bedeli! Tarihe geçecek

"SIKI ÇALIŞTIM"

Can Uzun, "Geçen sezon kendimden beklentilerim yüksekti ve bunları karşılayamadım. Bu yüzden sıkı çalıştım, dinledim ve devam ettim. Bu şekilde devam edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Can Uzun için servet gibi bonservis bedeli! Tarihe geçecek

"GELİŞMİ OLAĞANÜSTÜ"

Sportif Direktör Markus Krösche Uzun için "Can'ın gelişimi olağanüstü." ifadelerini kullanırken, Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller "Tam da bu anlarda orada. Ne yaptığını ve kalenin nerede olduğunu çok iyi biliyor." sözleriyle Uzun'a övgüler yağdırmıştı.

