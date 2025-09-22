Can Uzun için servet gibi bonservis bedeli! Tarihe geçecek

Eintracht Frankfurt, 19 yaşındaki yıldız futbolcu Can Uzun için istediği bonservis bedeli ile dudak uçuklattı. 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansıyla oldukça başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu, kulübün transfer piyasasındaki en değerli isimlerinden biri haline geldi.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE REKOR OLACAK

Alman basınında yer alan haberlere göre Frankfurt, Can Uzun için en az 80 milyon euro istiyor. Bu rakam gerçekleşirse, genç futbolcu Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu olarak kayıtlara geçecek.

"SIKI ÇALIŞTIM"

Can Uzun, "Geçen sezon kendimden beklentilerim yüksekti ve bunları karşılayamadım. Bu yüzden sıkı çalıştım, dinledim ve devam ettim. Bu şekilde devam edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

"GELİŞMİ OLAĞANÜSTÜ"

Sportif Direktör Markus Krösche Uzun için "Can'ın gelişimi olağanüstü." ifadelerini kullanırken, Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller "Tam da bu anlarda orada. Ne yaptığını ve kalenin nerede olduğunu çok iyi biliyor." sözleriyle Uzun'a övgüler yağdırmıştı.