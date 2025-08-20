Menü Kapat
27°
Cimbom'dan Akanji'ye yeşil ışık! Maliyeti belli oldu

Yeni sezona şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transferde önceliği Muslera'nın yerini doldurmak olan Cimbom'da, savunmaya da takviye yapılacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Manuel Akanji transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 30 yaşındaki savunmacının menajeri kısa süre içinde İstanbul'a gelirken sarı-kırmızılı yönetim de Manchester City ile resmi pazarlıklara resmen başladı. İşte detaylar…

Cimbom'dan Akanji'ye yeşil ışık! Maliyeti belli oldu
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 10:01

Kaleci bilmecesini çözmek için büyük bir uğraş veren bir yandan da savunmaya beklenen takviye konusunda mesai harcıyor.

Cimbom'dan Akanji'ye yeşil ışık! Maliyeti belli oldu

MANUEL AKANJİ İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Yönetim yaklaşık 1 aydır listesinde yer alan Manuel Akanji için resmi girişimlere başladı.

Cimbom'dan Akanji'ye yeşil ışık! Maliyeti belli oldu

İKI FARKLI FORMÜL MASADA

Takvim gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, ile masaya oturdu ve iki farklı formül üzerinden pazarlıklara start verdi. Galatasaray'ın öncelikle satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde durduğu ancak zorunlu opsiyonlu kiralama formülüne de sıcak bakıldığı belirlendi.

Cimbom'dan Akanji'ye yeşil ışık! Maliyeti belli oldu

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Pep Guardiola'nın yeni sezon planlarında yer almayan Akanji konusunda İngiliz kulübünün pazarlıklara açık olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetim ayrıca 30 yaşındaki stoperin menajerini de İstanbul'a davet etti. Kısa süre içinde Akanji'nin menajeriyle yüz yüze görüşmeler yapılacak.

Cimbom'dan Akanji'ye yeşil ışık! Maliyeti belli oldu

B PLANI SINGO

İsviçreli yıldızın Galatasaray'a gelme konusunda bir hayli istekli olduğu ve 7-8 milyon euro civarında maaş talep ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların listedeki diğer isim olan Wilfried Singo ile ilgili son bir hamle yaptıktan sonra stoper bölgesi için kesin kararını vermesi bekleniyor.

Cimbom'dan Akanji'ye yeşil ışık! Maliyeti belli oldu

