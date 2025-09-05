Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a telefon! Hem tebrik etti hem uyardı: Aman dikkat!

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne galibiyetle başladı. A Milli Futbol Takımımız, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Millî Takım'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Erdoğan, maç sonu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuştu.
90 dakika boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü Montella'yı ve milli futbolcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacakları müsabaka için başarı dileklerini iletti.
Millilere uyarıda da bulunan Erdoğan, "Hakan tebrik ediyorum. Öldük öldük dirildik. Ne kadar rahat gidiyorduk, 3-0'dan sonra maalesef çok zor durumlara girdik. Aman dikkat! Tüm arkadaşların gözlerinden öpüyorum."
Ay-Yıldızlılar da verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.