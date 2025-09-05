Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a telefon! Hem tebrik etti hem uyardı: Aman dikkat!

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne galibiyetle başladı. A Milli Futbol Takımımız, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Millî Takım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, maç sonu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuştu.

90 dakika boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü Montella'yı ve milli futbolcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacakları müsabaka için başarı dileklerini iletti.

"ÖLDÜK ÖLDÜK DİRİLDİK, AMAN DİKKAT!"

Millilere uyarıda da bulunan Erdoğan, "Hakan tebrik ediyorum. Öldük öldük dirildik. Ne kadar rahat gidiyorduk, 3-0'dan sonra maalesef çok zor durumlara girdik. Aman dikkat! Tüm arkadaşların gözlerinden öpüyorum."

Ay-Yıldızlılar da verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.