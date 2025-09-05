Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a telefon! Hem tebrik etti hem uyardı: Aman dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden A Milli Takım'ı arayarak tebrik etti. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Erdoğan, millilere uyarıda da bulundu.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne galibiyetle başladı. A Milli Futbol Takımımız, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda 'ı 3-2 mağlup etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Millî Takım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, maç sonu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü ve A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a telefon! Hem tebrik etti hem uyardı: Aman dikkat!

90 dakika boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü Montella'yı ve milli futbolcuları kutlayan , 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacakları müsabaka için başarı dileklerini iletti.

"ÖLDÜK ÖLDÜK DİRİLDİK, AMAN DİKKAT!"

Millilere uyarıda da bulunan Erdoğan, "Hakan tebrik ediyorum. Öldük öldük dirildik. Ne kadar rahat gidiyorduk, 3-0'dan sonra maalesef çok zor durumlara girdik. Aman dikkat! Tüm arkadaşların gözlerinden öpüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a telefon! Hem tebrik etti hem uyardı: Aman dikkat!

Ay-Yıldızlılar da verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

A Milli Takım'a Konya'da coşkulu karşılama
ETİKETLER
#vincenzo montella
#cumhurbaşkanı erdoğan
#gürcistan
#a milli futbol takımı
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Fifa Dünya Kupası
#Spor
