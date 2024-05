Eski Fenerbahçeli Emenike'den Konyaspor için paylaşım

26 May 2024 15:03 - Güncelleme : 26 May 2024 15:03

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike, Süper Lig'in son haftasında oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

KONYASPOR'A DESTEK

Instagram hesabından Konyaspor'a destekte bulunan Emenike'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı; "Her zaman zafere doğru Konyaspor!", "Yeşil-beyazın gücü, her zaman, her yerde Konyaspor!", "Her zaman her yerde yanındayız Konyaspor!"

Konyaspor'un Galatasaray'ı yenmesi ve Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.

Emmanuel Emenike, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 93 maçta 25 gol 22 asistlik performans gösterdi.