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Eski Fenerbahçeli Emenike'den Konyaspor için paylaşım

Editör: Murat Makas / Kaynak: Akşam
26 May 2024 15:03 - Güncelleme : 26 May 2024 15:03
Eski Fenerbahçeli Emenike&#039;den Konyaspor için paylaşım

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Emmanuel Emenike, evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor için destek paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike, Süper Lig'in son haftasında oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

KONYASPOR'A DESTEK

Instagram hesabından Konyaspor'a destekte bulunan Emenike'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı; "Her zaman zafere doğru Konyaspor!", "Yeşil-beyazın gücü, her zaman, her yerde Konyaspor!", "Her zaman her yerde yanındayız Konyaspor!"

Konyaspor'un Galatasaray'ı yenmesi ve Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.

Eski Fenerbahçeli Emenike'den Konyaspor için paylaşım - 1. Resim

Emmanuel Emenike, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 93 maçta 25 gol 22 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: Akşam
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