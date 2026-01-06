Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Temmuz 2024'te Pendikspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki Senegalli tecrübeli forvet Mame Thiam ile yollarını ayırdığını duyurdu. Eyüpspor'un Süper Lig'deki ilk sezonunda kadronun önemli isimlerinden biriydi.

EYÜPSPOR DUYURDU

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada,

"Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/2008523997215179112?s=20

EYÜPSPOR İSTATİSTİKLERİ

Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu, 18 gol kaydetti.