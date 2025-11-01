Fatih Tekke camiaya seslendi: "Bunları gören görüyor."

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zirveyi yakından ilgilendiren müsabakanın ardından camiaya seslendi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN 'GURUR' VURGUSU

"Aslında ilk yarının ilk bölümünde üstün olan taraf bizdik. İstediğimiz şeyler oldu. İlk yarının sonuna doğru geçişler çoktu. Tehlikeli anlar vardı ama öncesinde bizim de birkaç tane final öncesi paslar, kontroller gibi eksiklerimiz oldu. Savic'in sakatlanması biraz daha savunmaya yönelik oyun oynamak zorunda bıraktı. İyi de savunduk diyebiliriz. Bu maçlar kolay olmuyor. Böyle bir kadroya karşı cesurca oynadık. Oyuncu üzerine değil, takımın duygusu üzerine konuşmamız gerekiyor. Oyuncularımla gurur duydum. Özellikle oyunun son bölümünde savunma isteği gibi birçok şey pozitif gitti. Bunu devam ettirmek önemli. Bu takımın düşüşleri de olacaktır. Burada bizim desteğe ihtiyacımız var. Bu takım yeni kuruldu ve ritmini bulamadı. Belki de hak edilen birer puandı. Trabzonspor olarak taraftarımıza duygu verdiğimizi düşünüyorum. Ben takımımla gurur duyuyorum. Şimdi önümüzde milli ara öncesi 1 maç var. Bunu kesin olarak kazanmamız gerekiyor. Savic'in durumunu bilmiyorum ama umarım eksik kalmayız. Bugün çalıştıklarımızın karşılığını bulduk. 1 puan kötü değil. İnşallah bu söylediğimiz hedefler üzerine devam ederiz ama desteğe ihtiyacımız var."

"BUNLARI GÖREN GÖRÜYOR"

"Maç sonrasında söylediğim bir şey var. Sizinle gurur duyuyorum dedim. Bu bence yeterliydi. 3 aylık bir takımdan bahsediyoruz. Bunları gören görüyor. En önemlisi oyuncuların o duyguyu vermesiydi. İnandığımız oyunun üzerinden nasıl ilerlememiz gerekiyorsa öyle devam ediyoruz. Özellikle vurgu yapmak istediğim şu; benim söylediklerim karşılık da olamayabilir. Bu takıma aşırı derecede sorumluluk yüklemeye ve çok uzaktaki hayalleri göstermeye gerek yok. Biz etap etap gitmek zorundayız. Bu seneki hedefimiz belli. Bu oyuncuların çoğu genç, hata yapacaklar. Tecrübeli oyuncularımız var ama onlar olmadan oynamadık. Bu oyunculara destek istiyorum. Oyuncularımız çok iyi çalışıyorlar. Bu çok olumlu bir durum."