Federico Valverde için Real Madrid'e 100 milyon Euro!

Real Madrid'in yıldız orta sahası Federico Valverde'ye, Manchester United tarafından resmi teklif yapıldı. İngiltere temsilcisi, an itibarıyla Federico Valverde için 100 milyon Euro önerdi ama süreç ilerlemedi.

FEDERICO VALVERDE TEKLİFİ REDDETTİ

Real Madrid'de mutlu olduğunu belirten Federico Valverde, Manchester United ile görüşmeyi reddetti ve şu an için İspanyol devinden ayrılmak istemediğini belirtti.

FEDERICO VALVERDE VE REAL MADRID PERFORMANSI

Manchester United'ın sürpriz şekilde gündemine aldığı Federico Valverde, Kral'ın Takımı'yla toplamda 329 maça çıkmış ve 32 gol ile 33 asistlik katkı sağlamıştı.