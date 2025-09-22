Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Federico Valverde için Real Madrid'e 100 milyon Euro!

Real Madrid'in yıldız orta sahası Federico Valverde için kritik bir gelişme yaşandı. Premier Lig devi Manchester United, Federico Valverde transferi için Real Madrid ile temaslarda bulundu.

Federico Valverde için Real Madrid'e 100 milyon Euro!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.09.2025
19:25
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
19:25

'in yıldız orta sahası 'ye, tarafından resmi teklif yapıldı. İngiltere temsilcisi, an itibarıyla Federico Valverde için 100 milyon Euro önerdi ama süreç ilerlemedi.

Federico Valverde için Real Madrid'e 100 milyon Euro!

FEDERICO VALVERDE TEKLİFİ REDDETTİ

Real Madrid'de mutlu olduğunu belirten Federico Valverde, Manchester United ile görüşmeyi reddetti ve şu an için İspanyol devinden ayrılmak istemediğini belirtti.

Federico Valverde için Real Madrid'e 100 milyon Euro!

FEDERICO VALVERDE VE REAL MADRID PERFORMANSI

Manchester United'ın sürpriz şekilde gündemine aldığı Federico Valverde, Kral'ın Takımı'yla toplamda 329 maça çıkmış ve 32 gol ile 33 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

REAL MADRID URGUAYLI YILDIZI NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
İspanyol devi; Federico Valverde'yi, Real Madrid Castilla'dan getirmişti.
TGRT Haber
